Přeskočit na obsah
Benative
18. 12. Miloslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Maděrová zářila i na nejprudším svahu v kalendáři. Ještě to ale musí cinknout, říká

ČTK

Snowboardistka Zuzana Maděrová skončila čtvrtá v paralelním obřím slalomu v Carezze. I ve čtvrtém závodě aktuálního ročníku Světového poháru postoupila do semifinále, ale potřetí se umístila těsně pod stupni vítězů.

Zuzana Maděrová
Zuzana MaděrováFoto: Profimedia
Reklama

V souboji o bronz podlehla o půl sekundy vicemistryni světa Cubaki Mikiové z Japonska. Vyhrála Rakušanka Sabine Payerová, která si tím upevnila vedení v celkovém pořadí seriálu.

Dvaadvacetiletá Maděrová se i na nejprudším svahu v kalendáři snowboardového Světového poháru ukázala ve skvělé formě. V kvalifikaci byla druhá za Mikiovou. V osmifinále si poradila se Švýcarkou Jessikou Kaiserovou, ve čtvrtfinále porazila Michelle Dekkerovou z Nizozemska.

Prodloužila tak svou sérii postupů do semifinále a stejně jako v sobotu v Cortině d'Ampezzo se utkala s Rakušankou Payerovou. V boji o první letošní finále na rozbité trati v prudké části chybovala a nabrala výraznou ztrátu. Ani Payerová nejela úplně čistě a Maděrová se k ní dotahovala, ale o 28 setin prohrála.

V duelu o třetí místo jí naopak úvod vyšel lépe než japonské královně loňského ročníku SP, ale Mikiová pak zrychlila a dostala se na stupně vítězů. Jedinou medailí Maděrové zůstává sobotní bronz z Cortiny, v průběžném pořadí SP si polepšila na čtvrté místo.

Reklama
Reklama

Z dnešní čtvrté příčky měla Maděrová radost. "Je to čtvrté semifinále v řadě, což je skvělé. Samozřejmě bych byla radši, kdyby to cinklo, ale mám další šanci v sobotu v Davosu. Podmínky byly dneska bojové. Bylo to měkké, rozbité. Měli to ale všichni úplně stejné, takže se nedá říct, že by měl někdo výhodu. Doufejme, že v sobotu to bude lepší," řekla v nahrávce pro média.

Finále vyhrála Payerová o 36 setin před Polkou Aleksandrou Krolovou-Walasovou. Mužské stupně vítězů měly čistě italské obsazení. Vyhrál Roland Fischnaller před Aaronem Marchem a Mirkem Felicettim. Světový pohár bude pokračovat v sobotu paralelním slalomem v Davosu.

Z českých reprezentantů se do vyřazovacích bojů prosadila jen Maděrová. Adéla Keclíková, Klára Šonková, Adam Počinek a Kryštof Minárik vypadli v kvalifikaci.

SP ve snowboardingu v Carezze - paralelní obří slalom:

Reklama
Reklama

Muži: 1. Fischnaller, 2. March, 3. Felicetti (všichni It.), ...v kvalifikaci 56. Počinek, Minárik (oba ČR) diskvalifikován. Průběžné pořadí SP (po 3 z 18 závodů): 1. March 285, 3. Bormolini 249, 3. Karl (Rak.) 211, ...48. Minárik 1.

Ženy: 1. Payerová (Rak.), 2. Królová-Walasová (Pol.), 3. Mikiová (Jap.), 4. Maděrová, ...v kvalifikaci 34. Keclíková, 41. Šonková (všechny ČR). Průběžné pořadí SP (po 4 z 18 závodů): 1. Payerová 296, 2. Mikiová 245, 3. Dalmassová (It.) 211, 4. Maděrová 210, ...32. Keclíková 7.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: Belarusian President Lukashenko attends a meeting with Russian President Putin in Moscow
FILE PHOTO: Belarusian President Lukashenko attends a meeting with Russian President Putin in Moscow
FILE PHOTO: Belarusian President Lukashenko attends a meeting with Russian President Putin in Moscow

ŽIVĚLukašenko oznámil, že v Bělorusku je rozmístěná ruská raketa Orešnik

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že v jeho zemi je od středy umístěna nedávno vyvinutá ruská hypersonická raketa Orešnik, která může nést jaderné zbraně. Píše to agentura AFP. Ruský prezident Vladimir Putin letos v srpnu oznámil, že Rusko zahájilo sériovou výrobu těchto raket a řekl, že by ještě letos mohly být rozmístěny v Bělorusku.

Reklama
Kandidát Motoristů na post ministra životního prostředí Filip Turek čelí kritice především kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích.
Kandidát Motoristů na post ministra životního prostředí Filip Turek čelí kritice především kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích.
Kandidát Motoristů na post ministra životního prostředí Filip Turek čelí kritice především kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích.

ŽIVĚTurek se dočkal. Pavel jej na Hradě přijme v pondělí

Prezident Petr Pavel přijme v pondělí v 11:00 na Pražském hradě čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka. Hrad to oznámil ve čtvrtek na svém webu. Motoristé chtějí, aby se Turek stal ministrem životního prostředí, přestože prezident má k jeho jmenování výhrady. Pavel novou vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval v pondělí, resort vede dočasně ministr zahraničí a šéf strany Petr Macinka.

Reklama
Reklama
Reklama