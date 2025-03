Macháčovi ve druhém setu odešel servis, do zápasu se ale vrátil. A postupuje

Tenista Tomáš Macháč ve druhém kole v Miami porazil 6:2, 1:6 a 6:3 Mattea Arnaldiho z Itálie. Dalším soupeřem čtyřiadvacetiletého Čecha, který obhajuje loňské čtvrtfinále, bude Dán Holger Rune, nebo Američan Reilly Opelka.

Macháč bez větších problémů získal první set, ve druhém se mu ale přestalo dařit na podání a uhrál jen jediný bod. V rozhodující sadě už měl ale opět navrch aktuálně 21. hráč světového žebříčku, který Arnaldiho porazil v Miami i loni v osmifinále.

O postup do třetího kola bude ještě dnes usilovat Jakub Menšík v utkání se sedmým hráčem světa Jackem Draperem z Velké Británie. O osmifinále si zahraje Linda Fruhvirtová, kterou čeká Magda Linetteová z Polska.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 11,255.535 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Macháč (20-ČR) - Arnaldi (It.) 6:2, 1:6, 6:3, Zverev (1-Něm.) - Fearnley (Brit.) 6:2, 6:4, Fritz (3-USA) - Sonego (It.) 7:6 (7:2), 6:3, Wong (Hong.) - Shelton (13-USA) 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:5), Walton (Austr.) - Darderi (It.) 6:4, 6:4. Čtyřhra - 1. kolo: J. Murray, Pavlásek (Brit./ČR) - Granollers, Zeballos (4-Šp./Arg.) 7:6 (7:5), 3:6, 10:7.

Ženy (dotace 8,963.700 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Sabalenková (1-Běl.) - Ruseová (Rum.) 6:1 skreč, Paoliniová (6-It.) - Džábirová (31-Tun.) 4:3 skreč, Kruegerová (USA) - Fernandezová (26-Kan.) 6:1, 7:5. Čtyřhra - 1. kolo: Kalinská, McNallyová (Rus./USA) - Matteková-Sandsová, Bouzková (USA/ČR) 6:2, 6:2.