Macháč nadchl obratem z 0:5. Zahrál jsem to jako Djokovič nebo Medveděv, řekl

Tenistovi Tomáši Macháčovi se dnes povedl ve Wimbledonu nezapomenutelný obrat. Přestože prohrával v dohrávce 1. kola s Belgičanem Davidem Goffinem v pátém setu už 0:5, stále věřil, že je schopný vývoj zvrátit a nakonec zvítězil 3:6, 3:6, 6:4, 6:1 a 7:6.

Po utkání a premiérovém postupu do 2. kola na trávě v All England Clubu se dočkal pochvalných reakcí. V rozhovoru s novináři řekl, že má dost sil i na čtvrteční duel proti Rusovi Romanu Safiullinovi.

"Jak se otáčí z 0:5 v pátém setu? Vypadá to jednoduše, ale není to tak," uvedl Macháč.

"Věřil jsem, že to dokážu. Samozřejmě, kdyby (Goffin) zahrál skvělý game na servisu, tak se nedá nic dělat. Využil jsem ale toho, že nebyl úplně stoprocentní a na to jsem spoléhal. Byl jsem rád, že jsem tu hlavu udržel a hrál až do konce," doplnil.

Třiadvacetiletý rodák z Berouna čelil bývalé světové sedmičce Goffinovi poté, co se odhlásil zraněný Brit Andy Murray. Třiatřicetiletý Belgičan, který původně vypadl ve třetím kole kvalifikace, se dostal do turnajového pavouka jako tzv. lucky loser. Macháč s ním nezačal dobře a než v úterý přerušila utkání tma, prohrával 3:6, 2:4.

"Když přišel den zápasu, tak jsem si na sto procent myslel, že už Andy nastoupí. Říkal jsem si, že kdyby se z turnaje vytáhnul, tak to udělá dva tři dny před zápasem," uvedl Macháč.

"Taková změna není příjemná, na druhou stranu jsem byl rád, že si mohu zahrát první utkání ve Wimbledonu na menším kurtu. Není špatné začít na něm a až postupně se přibližovat k centru," podotkl český hráč.

Poté, co i v úvodu dnešní dohrávky tahal za kratší konec a po ztraceném druhém setu prohrával ve třetím 1:3, začal pochybovat.

"Tam jsem už moc nedoufal, navíc jsem hrál špatně. Jakmile jsem ale zvládl třetí set, věděl jsem, že se dostanu do pátého a tam se může stát cokoliv. I když jsem v něm měl 0:4, 0:5, pořád jsem věřil, že to nějak dokážu. Cítil jsem tam tu energii," řekl Macháč.

V rozhodujícím super tie-breaku, který vyhrál 10:5, už cítil psychickou výhodu. "Tam mi přišlo, že to měl (Goffin) trochu v hlavě. Chtěl si to uhrát sám a já to zahrál chytře, jak to hraje (Daniil) Medveděv nebo (Novak) Djokovič, že nechají toho soupeře ukázat, ať si to sám dohraje. On udělal chyby a já ho vyšachoval," uvedl Macháč.

Jelikož byl v super tie-breaku absolutně soustředěný, po proměněném mečbolu ze sebe moc emocí nevydal. Po povedeném obratu si ale vysloužil řadu pozitivních reakcí.

"Myslím, že se moc nestalo, aby hráč otočil z 0:2 na sety a pak ještě z 0:5 v pátém. Tam jsem tomu nasadil úplně korunu. Za tuhle zkušenost jsem rád," sdělil 39. tenista světa.

Macháč přešel přes úvodní fázi i na třetím grandslamu v sezoně. V dalším kole narazí na 44. hráče žebříčku Safiullina.

"Jsem rád, že zítra vůbec můžu nastoupit. Dneska už jsem si mohl balit kufry. Po fyzické stránce se cítím docela dobře, tak uvidíme," řekl daviscupový reprezentant.