Přeskočit na obsah
Benative
15. 4. Anastázie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

„Má rád českou kulturu.“ Tenistka Bouzková promluvila o hvězdném příteli, kapitánovi Floridy

ČTK

Tenistku Marii Bouzkovou by měl znovu na turnaji WTA v Praze podporovat její přítel, hokejista působící v zámořské NHL Aleksandr Barkov. Sedmadvacetiletá Češka to řekla na dnešním setkání s novináři a mimoděk prozradila, že útočník Floridy Panthers se chystá hrát za Finsko na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku.

Marie BouzkováFoto: Reuters
Reklama

Zatímco loni Barkov za Bouzkovou přijel do areálu Sparty ve Stromovce a sledoval její triumf, tentokrát se bude muset vydat na Štvanici. "Myslím si, že to tenhle rok zase vyjde. Nejsou v play off, teď bude hrát Saša mistrovství světa. Tenhle rok je kalendář trochu jiný, ale doufám, že dorazí," řekla Bouzková.

Kapitán Floridy Barkov, který po zranění kolena z tréninkového kempu a následné operaci přišel o celou klubovou sezonu, do české metropole nejezdí jen z povinnosti. "Jezdí sem rád. Česko má obecně rád, má na to taky hezké vzpomínky z hokeje. Má rád i českou kulturu, takže se na to těší," ujišťovala Bouzková.

Na turnaji Livesport Prague Open ho potřebuje nejen jako podporu v hledišti. "Musí dorazit. Ten týden jsou zase moje narozeniny, takže je to dva v jednom," dodala s úsměvem jedna z českých hrdinek vítězné kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové ve Švýcarsku.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Paní Lucie stála 15. dubna 2026 ráno před Poslaneckou sněmovnou s transparentem proti vládě.
Jediná stála před sněmovnou proti vládě, mluvila s Klempířem. „Nemohla jsem mlčet,“ říká

Matka tří dětí, paní Lucie, by šla ve středu ráno do práce jako každý jiný den. Ale kvůli postupu vlády proti České televizi a Českému rozhlasu si napsala transparent a postavila se naproti Poslanecké sněmovně. „Říkala jsem si, že bych s tím potom nemohla žít, že jsem neudělala vůbec nic,“ vysvětlila Aktuálně.cz a promluvila i o setkání s ministrem kultury Oto Klempířem.

Reklama
Reklama
Reklama