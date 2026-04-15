„Má rád českou kulturu.“ Tenistka Bouzková promluvila o hvězdném příteli, kapitánovi Floridy

Tenistku Marii Bouzkovou by měl znovu na turnaji WTA v Praze podporovat její přítel, hokejista působící v zámořské NHL Aleksandr Barkov. Sedmadvacetiletá Češka to řekla na dnešním setkání s novináři a mimoděk prozradila, že útočník Floridy Panthers se chystá hrát za Finsko na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku.
Zatímco loni Barkov za Bouzkovou přijel do areálu Sparty ve Stromovce a sledoval její triumf, tentokrát se bude muset vydat na Štvanici. "Myslím si, že to tenhle rok zase vyjde. Nejsou v play off, teď bude hrát Saša mistrovství světa. Tenhle rok je kalendář trochu jiný, ale doufám, že dorazí," řekla Bouzková.
Kapitán Floridy Barkov, který po zranění kolena z tréninkového kempu a následné operaci přišel o celou klubovou sezonu, do české metropole nejezdí jen z povinnosti. "Jezdí sem rád. Česko má obecně rád, má na to taky hezké vzpomínky z hokeje. Má rád i českou kulturu, takže se na to těší," ujišťovala Bouzková.
Na turnaji Livesport Prague Open ho potřebuje nejen jako podporu v hledišti. "Musí dorazit. Ten týden jsou zase moje narozeniny, takže je to dva v jednom," dodala s úsměvem jedna z českých hrdinek vítězné kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové ve Švýcarsku.
