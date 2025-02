Lyžař Novák skončil pátý ve sprintu na MS, tituly obhájili Klaebo a Sundlingová

Český lyžař Michal Novák skončil pátý ve sprintu na mistrovství světa v Trondheimu. Osmadvacetiletý běžec zaznamenal nejlepší výsledek v sezoně a byl jen o příčku níže než před dvěma lety na šampionátu v Planici. Počtvrté v řadě triumfoval Nor Johannes Hösflot Klaebo, mezi ženami získala třetí zlato za sebou Švédka Jonna Sundlingová.

Karlovarský rodák Novák, který do sezony vstoupil později kvůli zářijové operaci slepého střeva, těžil ve čtvrtfinále z pádu dvou soupeřů. Ze semifinále pak postoupil díky času ze čtvrtého místa. Ve finále před ním skončili Klaebo, Ital Federico Pellegrino, Fin Lauri Vuorinen a Francouz Jules Chappaz. Na Klaeba ztratil Novák přes šest vteřin, od medaile ho dělilo 1,28 sekundy.

Novák si na MS připsal druhý nejlepší výsledek v kariéře. Z českých reprezentantů získal naposledy cenný kov na MS Lukáš Bauer v roce 2015, v závodu na 50 kilometrů klasicky ve Falunu doběhl druhý.

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Trondheimu (Norsko):

Běh na lyžích:

Sprint volnou technikou (1,4 km):

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:45,74, 2. Pellegrino (It.) -0,67, 3. Vuorinen (Fin.) -4,79, 4. Chappaz (Fr.) 4,99, 5. Novák (ČR) -6,07, 6. Chanavat (Fr.) -24,05, …ve čtvrtfinále 25. Černý, 29. Tuž, v kvalifikaci 46. Šeller (všichni ČR). Ženy: 1. Sundlingová (Švéd.) 3:03,36, 2. Skistadová (Nor.) -2,13, 3. Fähndrichová (Švýc.) -2,84, 4. Dahlqvistová (Švéd.) -9,60, 5. Kernová (USA) -10,53, 6. L. U. Wengová (Nor.) -26,43, …ve čtvrtfinále 18. Janatová, 25. Beranová, v kvalifikaci 41. Antošová (všechny ČR).