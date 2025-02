Český klenot letí do špičky. Byla by blbost čekat a nebuďme rasisti, říká Helceletová

Český atletický supertalent Lurdes Gloria Manuel pokračuje v raketovém progresu i v hale. Poté, co se z ní na čtvrtce v Polsku stala nejrychlejší Češka tohoto tisíciletí, oznámila 19letá hvězda oficiálně přestup k trenérovi Laurentovi Meuwlymu, do jedné z nejlepších atletických skupin světa.

Švýcar Meuwly dovedl kdysi krajanku Léu Sprungerovou k titulu mistryně Evropy, nyní spolupracuje s nizozemskými hvězdami na čtvrtce, mistryní světa Femke Bolovou či Lieke Klaverovou.

A nově patří do jeho skupiny juniorská světová i evropská šampionka, Češka Manuel. Vloni coby 18letá zaznamenala senzační čtvrté místo na mistrovství Evropy dospělých, na olympiádě běžela semifinále.

V posledních dnech nadchla výkony v hale. V polské Toruni se čtvrtkou za 51,15 sekundy zařadila za Jarmilu Kratochvílovou, Taťánu Kocembovou a Helenu Fuchsovou v českých historických tabulkách.

V aktuálním tisíciletí takhle rychle v hale žádná Češka neběžela.

Posléze Manuel oficiálně oznámila přechod k Meuwlymu, rozloučila se s Ratislavem Šedinou a Šárkou Chládkovou, kteří ji trénovali dosud, a na republikovém šampionátu v Ostravě si zaběhla poloviční dvoustovku.

Vyhrála v rekordu šampionátu 23,21 sekundy, což byla zároveň nejrychlejší česká dvoustovka v hale od roku 1997.

"Lu je neskutečný talent, myslím, že venku už se u ní můžeme těšit na čtvrtku pod 50 sekund," říká bývalá dlouholetá reprezentantka Denisa Helceletová, dříve Rosolová.

Aktuální venkovní osobní maximum Manuel na 400 metrů má hodnotu 50,52. Podle Helceletové trénink pod Meuwlym ještě urychlí progres.

"Za mě je to nejlepší trenér na světě. Předběhl dobu už za mých časů. My jsme byly ty východní typy, trénovaly jsme strašně do kvantity. Zato on měl už tehdy moderní metody. Žádné velké objemy, všechno do kvality, jeho holky v posilovně zvedaly neskutečné váhy," líčí Helceletová.

Zpětně říká, že pokud by měla ve vlastní kariéře možnost volby odchodu do mezinárodní skupiny, neváhala by. "Atletický život je strašně krátký a v daný okamžik musíte udělat to nejlepší. Byla by blbost na něco čekat. Jsme malý stát a Lu by tady neměla s kým naběhávat," soudí.

Hvězdné Nizozemky, které sbírají na velkých akcích medaile ve velkém, podle Helceletové Manuel v tréninku výrazně vytáhnou. "Bude mít motivaci se jim vyrovnat, bude mít neskutečný tah," uvažuje.

Manuel, kterou čeká v letošním roce maturita, silně přemýšlela také o odchodu na univerzitu do Ameriky. Cesta s Meuwlym však připadá lepší Helceletové i šéftrenérovi české reprezentace Pavlu Slukovi.

"Amerika má sice skvělou sportovní infrastrukturu, ale podle čísel, která máme k dispozici, se tam zlepší jen hrozně malé procento sportovců. Ve skupině trenéra Meuwlyho se soustředí ty největší evropské talenty," podotýká Sluka.

Přechod mezi dospělé zvládá Manuel úžasně. Už před dvacítkou má zkušenosti z mistrovství Evropy, světa i z olympiády. Světový titul ve vlastní věkové kategorii dobyla vloni s naprostou suverenitou.

Nový švýcarský trenér o ní mluví jako o budoucí olympijské medailistce.

"Laurent dobře ví, o čem mluví. Je to sice velká zodpovědnost, zmiňovat medaili na olympiádě, dostat se tam není vůbec lehké. Lu ovšem předpoklady určitě má," potvrzuje Sluka.

"Má talent i píli na sobě makat, takhle vznikají olympijští medailisté. Tou třetí složkou je zdraví," tvrdí Helceletová.

Svou otevřeností a zajímavým životním příběhem může být Manuel pro českou atletiku pokladem nejen po sportovní, ale právě i po osobnostní stránce.

Její rodiče, otec Angolan a matka Ruska, se dali dohromady v Rusku, odkud ale utekli před rasismem. Lurdes Gloria se narodila v Ostravě v létě roku 2005, pak vyrůstala v Táboře.

"Češtinu doma tolik nepoužíváme, naučila jsem se česky hlavně ve škole. Doma je to směs ruštiny a portugalštiny, někdy i jiných jazyků. Občas mám v hlavě kaši," smála se sympatická čtvrtkařka před rokem a půl v rozhovoru pro Aktuálně.cz, tehdy po úspěšném juniorském ME.

O víkendu v ostravské hale zase vyprávěla, jak rychle a snadno zapadla do nové tréninkové skupiny, s níž už byla na soustředění. Na dálku potom poslala slova podpory táborskému kolegovi, vícebojaři Petru Svobodovi, který bojuje s leukemií.

"Je to skromná a strašně milá holka," poznala Helceletová. O to více ji mrzelo, když si o sobě mladá čtvrtkařka hlavně vloni, kdy se sportovní veřejnost s Manuel více seznámila, četla také ošklivé vzkazy spojené s barvou kůže.

"Co si budeme říkat, český národ je bohužel trošku rasistický. Hodně lidí říká, že to není Češka, nepřijímá ji. Ale vždyť už se to 'míchá' na celém světě. Narodila se v Česku, cítí se jako Češka, reprezentuje nás a může pozvednout naši atletiku," říká Helceletová.

"To, že jsme globální, je dneska přirozená věc. Lu je multikulturní dívka, otevřená světu, to pro ni bude přínosem," věří reprezentační šéftrenér Sluka.

S koučem Meuwlym teď bude v čilém spojení, naposled spolu mluvili o startech Manuel na blížícím se halovém ME. To se uskuteční od 6. do 9. března v Apeldoornu, nizozemském městě, kde má právě i Meuwlyho tréninková skupina svou základnu.

"Lu poběží individuální závod na 400 metrů a ženskou čtvrtkařskou štafetu. Do mixu nezasáhne," informuje Sluka.

Podle momentální formy by měla být Manuel medailovou nadějí, ačkoli sama mluví o tom, že se závody v hale, které jsou okořeněné seběhem a množstvím kontaktů, se pořád sžívá.

"Každopádně to pro ni budou skvělé zkušenosti," doplňuje Sluka.

Vrcholem venkovní atletické sezony potom bude zářijové MS v Tokiu. Tam už by Manuel mohla zhodnotit měsíce tréninku pod švýcarským odborníkem.