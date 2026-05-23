Lupiči přepadli Prostův dům a šampiona formule 1 zranili na hlavě

Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Alain Prost utrpěl při loupežném přepadení v úterý ráno ve švýcarském Nyonu menší zranění hlavy. Informoval o tom deník Blick.
Do domu jednasedmdesátiletého Prosta vnikli maskovaní muži a jeden z nich bývalého pilota udeřil. Syn někdejšího francouzského závodníka jim po výhrůžkách dalším násilím otevřel trezor a lupiči s cennostmi uprchli.
Navzdory rozsáhlé pátrací akci nebyli pachatelé zatím zadrženi. Prostem, který šampionát formule 1 ovládl v letech 1985, 1986, 1989 a 1993, podle Blicku zážitek otřásl a z Nyonu odcestoval.
Mor, pravé neštovice, španělská chřipka nebo covid-19. Epidemie a pandemie po staletí měnily chod světa stejně výrazně jako války či přírodní katastrofy. Přinášely strach, obrovské ztráty na životech i zásadní proměny společnosti, zároveň ale urychlily vývoj medicíny a hygieny. Vzpomínáte si, které nemoci patřily k nejničivějším v historii? Otestujte své znalosti v našem kvízu.
Do Brna přijel z Anglie na motorce. Nicholas Winton mladší, syn slavného „zachránce dětí" sira Nicholase Wintona, dorazil na Sudetoněmecký den jako host, který chtěl mluvit hlavně o smíření. V rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje, jak na něj protesty působily, proč podle něj politici často živí staré křivdy, ale i to, proč dnes Česko a Německo potřebují spíš budovat mosty než hledat nové nepřátele.
V Brně v sobotu pokračuje sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se letos prvně koná na českém území jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je Pouť smíření z Pohořelic do Brna, která připomíná násilný odsun Němců po 2. světové válce. U památníku V Pohořelicích, který někdo v noci pomaloval hákovými kříži, promluvil například německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.
Lotyši oživili šance na čtvrtfinále, americké obhájce porazili 4:2 a vystřídali na čtvrtém postupovém místě. Dánové si při pátém startu na šampionátu připsali první body, když porazili 4:0 Slovince.
Čtyřtýdenní konference OSN o nešíření jaderných zbraní v pátek skončila bez dosažení jasné dohody. Způsobil to spor mezi Spojenými státy a Íránem ohledně íránského jaderného programu, uvedla dnes agentura AP. Mezi 191 smluvními stranami Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) nedošlo ke konsensu ani ohledně zjednodušeného závěrečného dokumentu.