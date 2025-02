40 dní bojoval o život, zápasu za Rangers se nedočkal. Čajkova tragédie změnila hokej

Zkraje roku 1990 otřásla Československem nešťastná událost při utkání nejvyšší hokejové ligy mezi Košicemi a Zlínem. Hostující obránce Luděk Čajka narazil hlavou do mantinelu a v polovině února svým zraněním podlehl. Od jeho smrti uplynulo 35 let.

Čajkova smrtelná nehoda později přispěla k úpravě hokejových pravidel. Přesněji k tomu, že zakázané uvolnění se píská v době, kdy puk přejde brankovou čáru.

Dříve to bylo tak, že se ho musel bránící hráč ještě dotknout.

Proto při tragickém incidentu v Košicích zlínský bek Čajka spěchal, přestože byl zcela viditelně před domácím útočníkem Antonem Bartánusem a podle dnešního výkladu pravidel by se nejspíš pískal takzvaný hybridní icing.

Bartánus se soupeři snažil nadzvednout hokejku, Čajka najel podle všeho do rýhy v ledu a hlavou napřed se nekontrolovatelně vřítil do mantinelu. Záběry jsou o to mrazivější právě proto, že v souboji zase o tolik nešlo.

Hned na ledě začal boj o život a doktorům z oběma týmů pomáhal také lékař, který byl zrovna náhodou v hledišti košického stadionu. Podařilo se obnovit dýchání a v nemocnici Čajka nabyl vědomí.

Jenomže ani náročná dvouapůlhodinová operace nevedla ke zlepšení zdravotního stavu. Poranění míchy a zlomení dvou krčních obratlů znamenalo ochrnutí celého těla.

Čajka bojoval ještě 40 dní, zemřel 14. února 1990. Rodina se o smrti dozvěděla prostřednictvím telegramu.

Čajka zemřel v pouhých 26 letech, s manželkou Renatou měl pětiletou dceru Markétu. V hokeji měl výborně našlápnuto. S československou reprezentací získal bronz na mistrovství světa 1987 ve Švédsku, ve stejném roce si zahrál na Kanadském poháru.

Na draftu NHL si ho v šestém kole vybrali newyorští Rangers, cesta do zámoří měla být navíc pro rodáka z Českého Těšína po sametové revoluci jednodušší.

Místo toho se v den Čajkova pohřbu sešly tisícovky fanoušků před stadionem ve Zlíně. Tam byla také vystavena rakev, k níž lidé pokládali květiny.

Ještě v roce 1990 se název haly, ve které obránce odehrál pět sezon v československé lize, změnil ze Zimního stadionu Gottwaldov na Zimní stadion Luďka Čajky.

Vedle úpravy pravidla o zakázaném uvolnění (i v mezinárodním hokeji) přišly v československé lize na přetřes nedořešené hráčské pojistky.

"Tragédii vidím i v zabezpečení nás sportovců. Momentálně nejsme pojištění a když se stane podobný případ, je člověk odsouzený na pomoc nejbližších. K některým rozhodnutím přistupujeme v naší republice, až když se stane něco otřesného," říkal obránce Jerguš Bača z Košic.

"Měl by být navázán kontakt s naší státní pojišťovnou a okamžitě by měly být dořešeny všechny okolnosti kolem pojištění hráčů. Je to nutné už jen proto, že všichni žádáme od hokejistů sebeobětování a nasazení," zdůrazňoval tehdejší trenér národního týmu Pavel Wohl.

Zbytek ligové sezony byl tragédií nepochybně ovlivněn. Košický útočník Bartánus trpěl ještě dlouho psychickými problémy, byť Čajku v souboji nefauloval.

Reportáž o smrtelném úrazu Luďka Čajky a dalších okolnostech: