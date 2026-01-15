Loprais si připsal vítězný etapový hattrick, znovu stáhl část náskoku lídra

Aleš Loprais vyhrál 11. etapu Rallye Dakar a po pátém dílčím triumfu je i nadále druhý mezi kamiony. Podařilo se mu mírně stáhnout ztrátu na vedoucího Litevce Vaidotase Žalu, za kterým dvě etapy před koncem zaostává o 16:24 minuty.
Čtvrtý byl dnes Martin Šoltys. Průběžně pátý je nadále Martin Macík, kterému v etapě patřila sedmá pozice.
Účastníci 48. ročníku rallye dnes absolvovali 346 km dlouhou rychlostní zkoušku. Loprais dokázal druhého Žalu porazit 2:31 minuty, Šoltys byl další tři minuty zpět. O pomyslné pódium jezdce Buggyry připravila dodatečná penalizace.
"Máme za sebou třetí vítěznou etapu v řadě, z čehož mám radost. Chtěli jsme ale ukrojit více (ze ztráty na Žalu), ale více to nešlo. Jeli jsme na maximum a pak jsme začali v prachu dojíždět buginy. Jsem rád za to, že to je, jak to je," řekl Loprais na sociálních sítích.
Osobním automobilům dnes kraloval Švéd Mattias Ekström, v čele je i nadále Násir Attíja z Kataru, který dnes zajel až sedmnáctý čas s odstupem 12:47 minuty na Ekströma.
Pětinásobný vítěz rallye nyní vede o 8:40 minuty před Španělem Nanim Romou. Doposud druhý Henk Lategan z JAR měl problémy a je ze hry o dobrý výsledek.
Prokop byl o minutu rychlejší než Attíja a obsadil 16. místo. Průběžně je čtyřiadvacátý.
"Dneska to byl neskutečný mazec, obrovský rychlostní průměr. Těžká navigace ve velké rychlosti, takže Viky (navigátor Chytka) odvedl skvělou práci a my se krásně svezli. Na kamenech jsme hodně zpomalili, tam jsme nechali veškerý čas, protože jsem se bál dalšího defektu, kterých už jsme udělali letos hodně," uvedl Prokop s tím, že v kamenité pasáži před sebe pustil Romu jedoucího stejně jako on s Fordem.
"Ale jinak mám úsměv na rtech," dodal Prokop.
V kategorii motocyklů se dostal do čela Argentinec Luciano Benavides, ale zřejmě i kvůli taktizovaní Rickyho Brabce z USA. Vítěz z let 2020 a 2024 v závěru zpomalil, aby v pátek nestartoval jako první.
Etapu vyhrál jeho krajan Skyler Howes. V celkovém hodnocení Brabec zaostává za Benavidesem o 23 sekund.
Milan Engel byl o 25 minut pomalejší než Howes a průběžně je dvacátý. "Dneska to bylo super, hodně rychlé. Občas jsem soupeřům nestíhal, ale snažil jsem se to dohánět v technických pasážích. Docela to upalovalo," řekl Engel.
Rallye Dakar - 11. etapa: Biša - Hanakíjá (882 km celkově/346 km rychlostní zkouška):
Automobily (kategorie Ultimate): 1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) 2:47:22, 2. Dumas, Winocq (Fr./Ford) -1:22, 3. Sainz, Cruz (Šp./Ford) -2:26, ...16. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -11:43, 32. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -26:58, 48. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -41:03.
Průběžné pořadí: 1. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) 44:39:59, 2. Roma, Haro (Šp./Ford) -8:40, 3. Loeb, Boulanger (Fr./Dacia) -18:37, ...24. Prokop, Chytka -4:19:06, 39. Trněný, Pritzl -11:17:02, 40. Zapletal, Sýkora -11:23:22.
Motocykly: 1. Howes (USA/Honda) 3:09:02, 2. Van Beveren (Fr./Honda) -21, 3. Canet (Fr./KTM) -1:15, ...24. Engel (ČR/Kove) -25:19, 27. Drdaj -33:07, 41. Pabiška (oba ČR/KTM) -52:44.
Průběžné pořadí: 1. L. Benavides (Arg./KTM) 44:48:48, 2. Brabec (USA/Honda) -23, 3. Schareina (Šp./Honda) -15:16, ...20. Engel -6:22:31, 36. Pabiška -11:58:38, 41. Drdaj -14:37:31.
Kamiony: 1. Loprais (ČR/Iveco) 3:19:59, 2. Žala (Lit./Iveco) -2:31, 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) -4:19, 4. Šoltys (ČR/Buggyra) -5:42, ...7. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -9:17, 11. Valtr (ČR/Iveco) -28:07.
Průběžné pořadí: 1. Žala 51:55:41, 2. Loprais -16:24, 3. Mitchel van den Brink -37:18, ...5. Macík -4:33:02, 7. Valtr -6:00:25.
ŽIVĚPavel zahájil nečekanou návštěvu Ukrajiny, jednat má i se Zelenským
Český prezident Petr Pavel je na Ukrajině. Schůzkou s představiteli místní správy v západoukrajinském Lvově ve čtvrtek zahájil svou třetí návštěvu Ruskem napadené země od nástupu do funkce hlavy státu. Během cesty se očekává Pavlovo setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
ŽIVĚBabiš: Vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo nepřipadá v úvahu
Premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že se nenechá Sněmovnou vydat k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Dotačním případem se zabývají soudy. Babiš ve čtvrtek před poslanci uvedl, že justici nezpochybňuje, najdou se podle něj ale soudci, kteří rozhodují politicky. Žádost soudu o premiérovo vydání ke stíhání by měl mandátový a imunitní výbor začít věcně posuzovat příští týden v úterý.
ŽIVĚBudoucnost Grónska zůstává otevřená, jednání mezi Dánskem a USA pokračují
Dánsko, Grónsko a Spojené státy se stále neshodnou v základních věcech v souvislosti s Grónskem, prohlásil po jednání s americkými činiteli dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen na tiskové konferenci ve Washingtonu. Dodal, že vznikne pracovní skupina na vysoké úrovni, která se poprvé setká v příštích týdnech.
Ukrajina má novou hrdinku. Dopadl vedle ní dron, její reakce všechny překvapila
Devětapadesátiletá paní Olja zametá centrum Lvova už deset let. Ve čtvrtek ráno zápasila s přívalem sněhu v samotném centru města, u velkého pomníku Stepana Bandery. Přesně tam ale dopadl ruský dron Šáhed. Exploze ozářila okolí a hořící trosky padaly jen pár metrů od Olji. Ta se jen zastavila a po pár sekundách pokračovala v odhazování sněhu.
Celá galaxie a nic v ní. Otevřené světy jsou pro hráče často nafouknutá nuda, říká Möwald
Zatímco dříve byl otevřený svět znakem technologického i designového posunu, dnes se stal běžnou součástí velkých her. Herní novinář Jaromír Möwald v podcastu Krotitelé bossů vysvětluje, proč tento koncept ne vždy funguje a kdy se z něj stává spíš překážka než výhoda.