Přeskočit na obsah
Benative
15. 1. Alice
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Loprais si připsal vítězný etapový hattrick, znovu stáhl část náskoku lídra

ČTK

Aleš Loprais vyhrál 11. etapu Rallye Dakar a po pátém dílčím triumfu je i nadále druhý mezi kamiony. Podařilo se mu mírně stáhnout ztrátu na vedoucího Litevce Vaidotase Žalu, za kterým dvě etapy před koncem zaostává o 16:24 minuty.

Aleš Loprais na trati Rallye Dakar 2026
Aleš Loprais na trati Rallye Dakar 2026Foto: DPPI
Reklama

Čtvrtý byl dnes Martin Šoltys. Průběžně pátý je nadále Martin Macík, kterému v etapě patřila sedmá pozice.

Účastníci 48. ročníku rallye dnes absolvovali 346 km dlouhou rychlostní zkoušku. Loprais dokázal druhého Žalu porazit 2:31 minuty, Šoltys byl další tři minuty zpět. O pomyslné pódium jezdce Buggyry připravila dodatečná penalizace.

"Máme za sebou třetí vítěznou etapu v řadě, z čehož mám radost. Chtěli jsme ale ukrojit více (ze ztráty na Žalu), ale více to nešlo. Jeli jsme na maximum a pak jsme začali v prachu dojíždět buginy. Jsem rád za to, že to je, jak to je," řekl Loprais na sociálních sítích.

Osobním automobilům dnes kraloval Švéd Mattias Ekström, v čele je i nadále Násir Attíja z Kataru, který dnes zajel až sedmnáctý čas s odstupem 12:47 minuty na Ekströma.

Reklama
Reklama

Pětinásobný vítěz rallye nyní vede o 8:40 minuty před Španělem Nanim Romou. Doposud druhý Henk Lategan z JAR měl problémy a je ze hry o dobrý výsledek.

Prokop byl o minutu rychlejší než Attíja a obsadil 16. místo. Průběžně je čtyřiadvacátý.

"Dneska to byl neskutečný mazec, obrovský rychlostní průměr. Těžká navigace ve velké rychlosti, takže Viky (navigátor Chytka) odvedl skvělou práci a my se krásně svezli. Na kamenech jsme hodně zpomalili, tam jsme nechali veškerý čas, protože jsem se bál dalšího defektu, kterých už jsme udělali letos hodně," uvedl Prokop s tím, že v kamenité pasáži před sebe pustil Romu jedoucího stejně jako on s Fordem.

"Ale jinak mám úsměv na rtech," dodal Prokop.

Reklama
Reklama

V kategorii motocyklů se dostal do čela Argentinec Luciano Benavides, ale zřejmě i kvůli taktizovaní Rickyho Brabce z USA. Vítěz z let 2020 a 2024 v závěru zpomalil, aby v pátek nestartoval jako první.

Etapu vyhrál jeho krajan Skyler Howes. V celkovém hodnocení Brabec zaostává za Benavidesem o 23 sekund.

Milan Engel byl o 25 minut pomalejší než Howes a průběžně je dvacátý. "Dneska to bylo super, hodně rychlé. Občas jsem soupeřům nestíhal, ale snažil jsem se to dohánět v technických pasážích. Docela to upalovalo," řekl Engel.

Martin Šoltys na Dakaru pomohl Martinu Prokopovi | Video: Buggyra

Rallye Dakar - 11. etapa: Biša - Hanakíjá (882 km celkově/346 km rychlostní zkouška):

Reklama
Reklama

Automobily (kategorie Ultimate): 1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) 2:47:22, 2. Dumas, Winocq (Fr./Ford) -1:22, 3. Sainz, Cruz (Šp./Ford) -2:26, ...16. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -11:43, 32. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -26:58, 48. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -41:03.

Průběžné pořadí: 1. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) 44:39:59, 2. Roma, Haro (Šp./Ford) -8:40, 3. Loeb, Boulanger (Fr./Dacia) -18:37, ...24. Prokop, Chytka -4:19:06, 39. Trněný, Pritzl -11:17:02, 40. Zapletal, Sýkora -11:23:22.

Motocykly: 1. Howes (USA/Honda) 3:09:02, 2. Van Beveren (Fr./Honda) -21, 3. Canet (Fr./KTM) -1:15, ...24. Engel (ČR/Kove) -25:19, 27. Drdaj -33:07, 41. Pabiška (oba ČR/KTM) -52:44.

Průběžné pořadí: 1. L. Benavides (Arg./KTM) 44:48:48, 2. Brabec (USA/Honda) -23, 3. Schareina (Šp./Honda) -15:16, ...20. Engel -6:22:31, 36. Pabiška -11:58:38, 41. Drdaj -14:37:31.

Reklama
Reklama

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Iveco) 3:19:59, 2. Žala (Lit./Iveco) -2:31, 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) -4:19, 4. Šoltys (ČR/Buggyra) -5:42, ...7. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -9:17, 11. Valtr (ČR/Iveco) -28:07.

Průběžné pořadí: 1. Žala 51:55:41, 2. Loprais -16:24, 3. Mitchel van den Brink -37:18, ...5. Macík -4:33:02, 7. Valtr -6:00:25.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

ŽIVĚBabiš: Vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo nepřipadá v úvahu

Premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že se nenechá Sněmovnou vydat k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Dotačním případem se zabývají soudy. Babiš ve čtvrtek před poslanci uvedl, že justici nezpochybňuje, najdou se podle něj ale soudci, kteří rozhodují politicky. Žádost soudu o premiérovo vydání ke stíhání by měl mandátový a imunitní výbor začít věcně posuzovat příští týden v úterý.

Výbuchy ve městě Lvov.
Výbuchy ve městě Lvov.
Výbuchy ve městě Lvov.

Ukrajina má novou hrdinku. Dopadl vedle ní dron, její reakce všechny překvapila

Devětapadesátiletá paní Olja zametá centrum Lvova už deset let. Ve čtvrtek ráno zápasila s přívalem sněhu v samotném centru města, u velkého pomníku Stepana Bandery. Přesně tam ale dopadl ruský dron Šáhed. Exploze ozářila okolí a hořící trosky padaly jen pár metrů od Olji. Ta se jen zastavila a po pár sekundách pokračovala v odhazování sněhu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama