Přeskočit na obsah
Benative
14. 4. Vincent
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Litvínov zná soupeře v baráži. Sedmizápasovou bitvu ovládla Jihlava

ČTK

Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou již od pátku Litvínov. Dnešní sedmý duel ve vyprodané Horácké aréně otočila Dukla dvěma brankami ve druhé třetině a v závěrečném dějství triumf potvrdila.

neuvedeno
Radost hokejistů JihlavyFoto: CTK
Reklama

Jihlava si tak po roce zopakuje barážovou sérii o extraligu. Loni prohrála s Olomoucí 0:4, kvůli rekonstrukci Horácké arény ale hrála všechny zápasy na Hané. V baráži bude letos usilovat o návrat do nejvyšší soutěže, kterou hrála naposledy v sezoně 2017/18. Zlín sestoupil z extraligy v roce 2022 a na návrat si musí počkat.

V rozhodující bitvě už po 18 sekundách vytáhl zlínský gólman Huf parádní zákrok po střele Dundáčka a teči Michnáče. Berani i v dalším průběhu čelili náporu jihlavských hokejistů, což se jim úspěšně dařilo.

Hosté udeřili v 11. minutě. Šlahař poslal do mezikruží přihrávku na Aleksiho Salonena, který napřáhl ke střele a našel skulinu v Beranově výstroji. Zlín tak docílil to, co potřeboval, a dále bránil ofenzivní, jenže neproduktivní akce Dukly.

Největší šanci na vyrovnání měl v 15. minutě Burkov: prosmýkl se z pravého křídla před Hufa, ale zlínská gólmanská stálice se opět vyznamenala, stejně jako o minutu později při dorážce Michnáčovy střely.

Reklama
Reklama

Ve druhé třetině se obraz hry nezměnil, aktivita Dukly narážela na pevný obranný val zlínských hráčů. Zvýšený tlak do předbrankového prostoru se ale Jihlavě vyplatil po čtyřech minutách hry. Dlapovu střelu před Hufem tečoval Harkabus a vyrovnal na 1:1. Berani pak čelili dvouminutovému oslabení a těsně před vypršením Štibingrova trestu z velkého úhlu prostřelil Hufa Michnáč.

Zlín se po dvou inkasovaných brankách zvedal jen pomalu, při jeho přesilové hře se do sebe boxersky pustili Dundáček s Jarůškem, dostali pět minut, ale gólový stav se nezměnil ani po Holíkově střele ani Menšíkově pokusu.

Klíčem k průběhu třetí třetiny se stala 42. minuta. Huf před sebe jen vyrazil Menšíkovu střelu a nikým nehlídaný Štefančík ji dorazil do sítě. Zlín musel vrhnout veškerou energii do útoku a jít do rizika. Mohl na to doplatit při sólu střelce třetí branky, ale Huf skomírající akcie Beranů ještě podržel.

Čas hrál ve prospěch Dukly, její pevná obrana nepouštěla hosty před Berana a vlastní útočnou aktivitou zaměstnávala Hufa. V 54. minutě ujel zlínské obraně Kulda, čtvrtým gólem definitivně zlomil odpor hostů, kteří čtyři minuty před koncem odvolali Hufa. Ale nepřineslo to ani jeden gólový efekt.

Reklama
Reklama

Finále play off první hokejové ligy - 7. zápas:

HC Dukla Jihlava - RI Okna Berani Zlín 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 24. Harkabus (Dlapa), 28. Michnáč (Burkov), 42. Štefančík (Menšík, Čachotský), 54. E. Kulda (Michnáč) - 11. A. Salonen (Šlahař, Válek). Rozhodčí: Hribik, Kika - Kokrment, Maňák. Vyloučení: 3:3, navíc Dundáček - Jarůšek 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 5750 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:3.

Sestavy:

Reklama
Reklama

Jihlava: Beran - Mareš, Dundáček, Dlapa, Ozols, Strejček, Chvátal, Bukač - Michnáč, E. Kulda, Lhoták - Burkov, Kuprijanov, Harkabus - Štefančík, Menšík, Čachotský - Pořízek, Jáchym, Jiránek. Trenér: Ujčík.

Zlín: Huf - Veber, Zavřel, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl, Čáp - Jarůšek, P. Holík, Rachůnek - Válek, Sadovikov, Šlahař - Doležal, Heš, Říčka - Köhler, Gago, P. Sedláček. Trenér: Oremus.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Na Žižkově hořela střecha ubytovny, hasiči s žebříky evakuovali přes 40 lidí

V Praze na Žižkově hořela střecha ubytovny, hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Víc než 40 obyvatel z budovy evakuovali a zachránili i s pomocí žebříků. Požár lokalizovali po 19:00. Plameny se v tu dobu dál nešířily, zásah ale pokračoval. Novinářům to sdělili hasičští mluvčí Miroslav Řezáč a Vojtěch Rotschedl.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama