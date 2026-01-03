Littler ve finále deklasoval 7:1 Van Veena a obhájil titul na šipkařském MS

Angličan Luke Littler porazil ve finále 7:1 na sety Giana van Veena a jako čtvrtý hráč v historii obhájil titul na mistrovství světa v šipkách. Osmnáctiletá světová jednička získala kromě trofeje Sida Waddella i rekordní prémii jeden milion liber (27,7 milionu korun), Nizozemec dostane 400 tisíc liber (11 milionů korun).
Littler v londýnské Alexandra Palace potvrdil, že aktuálně vládne světovým šipkám. Loni vyhrál šest z osmi turnajů kategorie major a suverénně prošel i šampionátem, který vyvrcholil po Novém roce.
Obhájit titul se dosud povedlo jen legendárnímu Philu Taylorovi, Adrianu Lewisovi a Garymu Andersonovi.
Domácí favorit stejně jako v semifinále s Ryanem Searlem prohrál úvodní set, pak už ale nedal soupeři šanci. Překlopil tak bilanci vzájemných duelů na svou stranu (4:3) a proti Van Veenovi uspěl stejně jako ve finále juniorského MS v roce 2023.
"Po prvním setu jsem vůbec nebyl spokojený, ale po té krátké přestávce se to naštěstí hned otočilo. Potom už šlo všechno podle plánu, i když mi Gian neustále šlapal na paty. Podařilo se mi obhájit titul, je to skvělý pocit," řekl staronový mistr světa v rozhovoru na pódiu.
Littler si zahrál finále i při své třetí účasti na šampionátu a i druhý titul získal po vítězství nad nizozemským soupeřem, loni si poradil s Michaelem van Gerwenem. Van Veen se navzdory dnešní porážce posune v žebříčku z desáté pozice na třetí.
"Nebyl to můj nejlepší zápas na turnaji, nedokázal jsem využít své šance. Luke ukázal, proč je zaslouženě světovou jedničkou a teď i dvojnásobným šampionem," uznal třiadvacetiletý Nizozemec.
Mistrovství světa se premiérově konalo v rozšířeném formátu se 128 hráči. Oba čeští reprezentanti Karel Sedláček i Adam Gawlas nepřešli přes úvodní kolo.
ŽIVĚLetadlo s Madurem přistálo v New Yorku. Venezuelu budou zatím řídit USA, oznámil Trump
Venezuelská opozice je připravena převzít moc. V sobotním prohlášení to uvedla vůdkyně opozice María Corina Machadová. Americký prezident Donald Trump o něco později prohlásil, že USA budou řídit Venezuelu, dokud nebude možné bezpečně předat moc. Letadlo, které přepravovalo venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, mezitím přistálo v New Yorku.
Tu zemi teď budeme řídit my! Co všechno prozradil Trump o zásahu ve Venezuele?
Byl to „neuvěřitelný zážitek, jako kdybyste sledovali televizní program,“ popsal Donald Trump sobotní zadržení venezuelského diktátora Nicoláse Madura a jeho ženy. „Američtí vojáci pár vytáhli z ložnice“ a nemuseli ani použít autogeny, které měli připraveny na rozřezání ocelových zdí bezpečnostní místnosti. „Byla to jedna z nejúžasnějších operací amerických sil v dějinách,“ pochlubil se Trump.
Fantastický Šulc táhne Lyon vzhůru. Dvěma góly srazil tentokrát Monako
Záložník Pavel Šulc ve francouzské fotbalové lize dvěma góly rozhodl o vítězství Lyonu 3:1 na hřišti Monaka. Český reprezentant skóroval ve čtvrtém soutěžním utkání po sobě a zopakoval dvoubrankový výkon z předvánočního pohárového zápasu.
Sabotáž? Berlíňané mrznou, část německé metropole je po požáru kabelů bez proudu
Po požáru kabelového mostu v jihozápadní části Berlína se bez elektřiny ocitlo více než 45 tisíc domácností a přes 2000 podniků. Agentuře DPA to v sobotu sdělil provozovatel sítě Stromnetz Berlin. Policie později oznámila, že obdržela dopis, kde se údajní pachatelé přihlašují k odpovědnosti za výpadek, a nyní ověřuje, zda je pravý.
Krejčí s Wolverhamptonem udržel nulu a porážkou to odnesl West Ham
Český fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí se dočkal prvního vítězství v anglické lize. Wolverhampton ve 20. kole porazil 3:0 West Ham s Tomášem Součkem, který do utkání naskočil o poločase. Krejčí, jenž v nejhorším týmu soutěže od léta hostuje z Girony a v minulém kole zařídil gólem remízu 1:1 na hřišti Manchesteru United, odehrál celý zápas.