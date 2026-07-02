Liga? Ne, díky. Táborsko odmítlo nabídku na postup, Artis zvažuje. Na šanci číhá Dukla

Vedení Táborska se rozhodlo nevyužít nabídku od Ligové fotbalové asociace (LFA) na postup do nejvyšší soutěže. Druholigový klub o tom informoval na svém webu. Za hlavní důvody uvedl situaci okolo stadionu v Českých Budějovicích a nedostatečný čas na sestavení kádru schopného hrát první ligu.
Stále tak není jisté, kdo v příští sezoně mezi elitou nahradí vyloučenou Karvinou. Nyní je na řadě Artis Brno, který zváží všechna pro a proti do vypršení lhůty v pátek v 16:00. V prohlášení pro média to uvedl ředitel komunikace Artisu Ondřej Tomek.
Karviná koncem června stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise Fotbalové asociace ČR, která ji vyloučila z první ligy. LFA, která řídí první a druhou ligu, podle soutěžního řádu nabídla místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezoně.
Po jeho odmítnutí LFA oslovila třetí tým minulé sezony druhé nejvyšší soutěže Artis Brno. Pokud by i Artis odmítl, na řadě by byla Dukla Praha, jež z první ligy sestoupila. Majitel Dukly Matěj Turek je po konzultaci s právníky přesvědčený, že podle platných řádů by místo vyloučené Karviné měl první ligu hrát jeho klub. Krajní možností je i soudní cesta, řekl už dříve ČTK.
Táborsko jako první oslovený klub nabídku nepřijalo. "Přestože je nabídka účasti v první lize pro každý ambiciózní klub mimořádnou příležitostí a snem každého fotbalisty, dospěli jsme k závěru, že za současných podmínek by její přijetí nebylo odpovědným krokem vůči klubu, jeho fanouškům, městu Tábor, partnerům ani celému regionu," řekl většinový vlastník Táborska Petr Kolář.
Jedním z hlavních důvodů byl stadion. Klub hraje své domácí zápasy v Táboře na stadionu v Kvapilově ulici. Areál ale nesplňuje potřebná kritéria pro první ligu, chybí mu vytápěné hřiště. Výkonný ředitel Táborska Ivo Táborský uvedl, že klub byl předběžně domluvený s Českými Budějovicemi, aby mohl hrát prvoligové zápasy na jeho stadionu na Střeleckém ostrově.
Jeho využívání však komplikuje vleklý spor města s majitelkou Dynama České Budějovice, které má stadion v nájmu do 30. dubna příštího roku. "Ani přes vstřícný přístup a maximální snahu města České Budějovice a Jihočeského kraje nelze garantovat bezproblémové pořádání utkání nejvyšší soutěže na Střeleckém ostrově," uvedlo Táborsko v prohlášení.
Důležitou roli hrál i nedostatek času na sestavení konkurenceschopného kádru. "Poměrně krátký časový prostor před startem ligy v podstatě neumožňuje sestavit kádr odpovídající nárokům nejvyšší soutěže ani mu dát potřebný čas, aby se sehrál. Byť to pro nás bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsme jako vedení FC Táborska museli udělat, cítíme odpovědnost za jeho budoucnost. Nechceme udělat rozhodnutí pod časovým tlakem, které by mohlo mít negativní dopady na další fungování klubu," řekl Táborský.
Vedení Táborska zároveň zdůraznilo, že navzdory odmítnutí nabídky nerezignuje na prvoligové ambice. Spolu s městem Tábor a Jihočeským krajem chce dobudovat infrastrukturu, aby odstranilo jednu z překážek na cestě k případnému postupu do nejvyšší soutěže.
Start mezi elitou nyní zvažuje Artis, který stejně jako Táborsko neuspěl v baráži. "Musíme u této výzvy akcentovat více proměnných, zvážit všechna pro a proti. Upřímně jsme v tomto týdnu už počítali s tím, že tahle varianta existuje spíše jen v teoretické rovině," uvedl Tomek. "Nabídky si vážíme. Nyní přijímáme lhůtu do páteční 16. hodiny na rozmyšlenou pro naše definitivní rozhodnutí, které samozřejmě nejprve oznámíme vedení soutěže a LFA. Následně vydáme i mediální prohlášení," konstatoval.
KVÍZ: Jak dobře znáte Slovensko? Sedmou otázku zodpoví správně jen Slováci
Naši východní sousedé nám byli po desetiletí nejbližšími bratry a dodnes nás pojí nejen společná historie, ale i hluboké kulturní a rodinné vazby. Myslíte si, že zemi pod Tatrami znáte jako své vlastní boty, nebo jsou vaše vědomosti omezené jen na Bratislavský hrad, bryndzové halušky a výlety do Vysokých Tater?
Motorista Šťastný: Macinka je geniální stratég, Babiš nesmírně efektivní manažer a Turek Red Bull
Ministr sportu, zdraví a prevence Boris Šťastný se od ostatních Motoristů liší minimálně v tom, že není v politice nováčkem – má za sebou účinkování v ODS po boku expremiérů Václava Klause či Mirka Topolánka. V rozhovoru pro Aktuálně.cz se vyjadřuje ke kontroverznímu stylu vystupování svých spolustraníků i k tomu, jako to vlastně myslel s tím odebráním dotací festivalu ve Strážnici.
Zemřel dramaturg a bývalý rektor JAMU Václav Cejpek. Bylo mu 73 let
Zemřel bývalý rektor Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně Václav Cejpek, bylo mu 73 let. ČTK to bez dalších podrobností potvrdila mluvčí školy Romana Elsner. Cejpek působil jako televizní a divadelní dramaturg a překladatel z němčiny. Loni se stal prvním držitelem titulu emeritního profesora JAMU.
Skvělá Bouzková je ve třetím kole, Italka ji nezdržela
Tenistka Marie Bouzková postoupila potřetí v kariéře do 3. kola Wimbledonu. Turnajová jednadvacítka dnes porazila na londýnské trávě osmnáctiletou Italku Tyru Caterinu Grantovou 7:5, 6:3. V boji o osmifinále narazí na nasazenou patnáctku Rusku Dianu Šnajderovou, nebo její krajanku Ljudmilu Samsonovovou.
ŽIVĚ Konec vedrům a silným bouřkám, počasí by do konce týdne mělo být klidnější
Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. V neděli se na většině území vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického průměru (ČHMÚ).