Fotbalisté Sparty v 15. kole první ligy ve výročním zápase překvapivě prohráli doma s Libercem 1:3 a v neúplné tabulce na čtvrté příčce ztrácejí na druhý Slovan již pět bodů. Severočeši zaostávají za vedoucí Slavií o osm bodů a k dobru mají dohrávaný duel s Ostravou.
Skóre na Letné otevřel v 29. minutě domácí Jonatan Brunes. Těsně před přestávkou vyrovnal Lukáš Mašek, který ve druhém poločase proměnil penaltu. Poté přidal pojistku střídající Milan Lexa.
Pražané si v tradičním výročním utkání připomněli 133 let od založení klubu. Před zápasem do sparťanské Dvorany slávy vstoupili dva noví členové Costa Nhamoinesu a Hana Bubeníková.
V úvodních 11 minutách byli domácí fanoušci potichu a splnili tak avizovaný protest proti dění v klubu. Nezvládnutý duel jejich frustraci prohloubil, pozice trenéra Briana Priskeho je po osmé ztrátě v ligové sezoně ve vážném ohrožení. Ve čtvrtek Sparta doma nastoupí v Evropské lize proti Alkmaaru.
15. kolo první fotbalové ligy:
Sparta Praha - Slovan Liberec 1:3 (1:1)
Branky: 29. Brunes - 45.+4 a 59. z pen. Mašek, 73. Lexa. Rozhodčí: Černý - Malimánek, A. Beneš - J. Beneš (video). ŽK: Alcócer, Vojta, Mannsverk - Masopust, Bužek. Diváci: 16.073.
Sparta: Surovčík - Suchomel, Mbe Soh (60. Vitályos), Guddal, Zelený - Mannsverk - Mercado (46. Singhateh), Irving (69. Vojta), Vydra (60. Macek), Alcócer (69. Jurásek) - Brunes. Trenér: Priske.
Liberec: Koubek - Juliš, Mikula, Hůlka, Kayondo - Faye, Masopust - Dulay (70. Lexa), Kušej (19. Bužek, 85. Stránský), Hodouš (85. Sychra) - Mašek (70. Marsetič). Trenér: Fodrek.
1.
Slavia
15
11
4
0
38:8
37
2.
Liberec
14
9
2
3
19:9
29
3.
Mladá Boleslav
15
8
4
3
23:15
28
4.
Sparta
15
7
3
5
27:17
24
5.
Teplice
15
7
3
5
24:23
24
6.
Olomouc
15
7
3
5
22:22
24
7.
Plzeň
15
6
5
4
31:23
23
8.
Jablonec nad Nisou
15
6
3
6
17:21
21
9.
Zbrojovka Brno
15
6
3
6
18:23
21
10.
Bohemians 1905
15
5
5
5
16:17
20
11.
Pardubice
15
5
3
7
20:21
18
12.
Hradec Králové
15
5
3
7
19:22
18
13.
Ostrava
14
4
2
8
11:25
14
14.
Artis Brno
15
3
4
8
18:29
13
15.
Slovácko
15
3
4
8
17:28
13
16.
Zlín
15
0
3
12
11:28
3
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