27. 2. Alexandr
Sport

Leverkusen česká v osmifinále náročný úděl: narazí na rozjetý Arsenal

ČTK

Fotbalisté Leverkusenu s útočníkem Patrikem Schickem narazí v osmifinále Ligy mistrů na Arsenal. Obhájce trofeje Paris St. Germain se utká s Chelsea. Atraktivní dvojicí je Real Madrid s Manchesterem City. Rozhodl o tom los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu.

Greece Champions League Soccer
Patrik Schick v utkání proti OlympiacosuFoto: CTK
Zbývající dvojice tvoří Galatasaray - Liverpool, Bergamo - Bayern Mnichov, Newcastle - Barcelona, Atlético Madrid - Tottenham a Bodö/Glimt - Sporting Lisabon. První zápasy se odehrají 10. a 11. března, odvety o týden později. Finále se bude hrát 30. května v Budapešti.

Jediný český zástupce v soutěži Slavia nepostoupila z ligové fáze. Ze společné tabulky 36 týmů prošlo dál 24 mužstev, osm nejlepších se kvalifikovalo přímo do osmifinále. Bez ztráty bodu odehrál všech osm kol Arsenal, za ním se umístily Bayern Mnichov, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabon a Manchester City. Šestnáct dalších týmů se utkalo v úvodním kole vyřazovací části.

Kráter Sinila na Diengské plošině, dnes klidná vodní hladina, v roce 1979 zdroj smrtícího oxidu uhličitého. Těžký plyn se po erupci tiše rozlil do okolních údolí a připravil o život 149 lidí. Fotografie vznikla před rokem 2017.
Tichá smrt z Diengu: den, kdy mírná erupce zabila 149 lidí neviditelným plynem

Byla to erupce, kterou by většina vulkanologů přešla mávnutím ruky. Žádná vytékající láva, žádné hroutící se hory. Přesto 20. února 1979 na Jávě rozpoutala sopka Sinila peklo. Zemřelo 149 lidí, aniž by spatřili jediný plamen. Zabil je „neviditelný vrah“ – bezbarvý plyn, který se tiše plazil údolím jako řeka a bral život každému, kdo mu stál v cestě.

Valeria Bruni Tadeschiová ve filmu L'Attachement, který vypráví o ženě, jež naváže zvláštní vztah s mladým synem svého ovdovělého souseda.
Film L'Attachement režisérky Tardieuové získal francouzského Césara

Francouzskou cenu César za nejlepší film získal snímek "L'Attachement" režisérky Carine Tardieuové. Po slavnostním večerním udílení cen francouzské filmové akademie o tom v noci na pátek informovala agentura AFP. Snímek uspěl také v kategoriích nejlepší herečka ve vedlejší roli a nejlepší adaptovaný scénář, proměnil tak tři z celkových osmi nominací.

