Leverkusen česká v osmifinále náročný úděl: narazí na rozjetý Arsenal

Fotbalisté Leverkusenu s útočníkem Patrikem Schickem narazí v osmifinále Ligy mistrů na Arsenal. Obhájce trofeje Paris St. Germain se utká s Chelsea. Atraktivní dvojicí je Real Madrid s Manchesterem City. Rozhodl o tom los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu.
Zbývající dvojice tvoří Galatasaray - Liverpool, Bergamo - Bayern Mnichov, Newcastle - Barcelona, Atlético Madrid - Tottenham a Bodö/Glimt - Sporting Lisabon. První zápasy se odehrají 10. a 11. března, odvety o týden později. Finále se bude hrát 30. května v Budapešti.
Jediný český zástupce v soutěži Slavia nepostoupila z ligové fáze. Ze společné tabulky 36 týmů prošlo dál 24 mužstev, osm nejlepších se kvalifikovalo přímo do osmifinále. Bez ztráty bodu odehrál všech osm kol Arsenal, za ním se umístily Bayern Mnichov, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabon a Manchester City. Šestnáct dalších týmů se utkalo v úvodním kole vyřazovací části.
Tichá smrt z Diengu: den, kdy mírná erupce zabila 149 lidí neviditelným plynem
Byla to erupce, kterou by většina vulkanologů přešla mávnutím ruky. Žádná vytékající láva, žádné hroutící se hory. Přesto 20. února 1979 na Jávě rozpoutala sopka Sinila peklo. Zemřelo 149 lidí, aniž by spatřili jediný plamen. Zabil je „neviditelný vrah“ – bezbarvý plyn, který se tiše plazil údolím jako řeka a bral život každému, kdo mu stál v cestě.
EU rozjede dohodu s Mercosurem. Von der Leyenová na hlasování europarlamentu nepočká
Evropská unie začne prozatímně provádět rozsáhlou obchodní dohodu se skupinou latinskoamerických států Mercosur, přestože ji Evropský parlament ještě neschválil.
Film L'Attachement režisérky Tardieuové získal francouzského Césara
Francouzskou cenu César za nejlepší film získal snímek "L'Attachement" režisérky Carine Tardieuové. Po slavnostním večerním udílení cen francouzské filmové akademie o tom v noci na pátek informovala agentura AFP. Snímek uspěl také v kategoriích nejlepší herečka ve vedlejší roli a nejlepší adaptovaný scénář, proměnil tak tři z celkových osmi nominací.
První sjezd po olympijských hrách: Ledecká udržela desítku
Ester Ledecká skončila v prvním závodě po ZOH desátá ve sjezdu na SP v Soldeu. Zvítězila Corinne Suterová před Ninou Ortliebovou a Sofií Goggiaovou.
Průšvih v podobě vyřazení Plzně vyžehlila Olomouc. Jak si Česko stojí v žebříčku koeficientů
Přestože fotbalisté Plzně ve čtvrtek v penaltovém rozstřelu vypadli v Evropské lize s Panathinaikosem Atény, české kluby po úvodním kole vyřazovací fáze pohárů nadále mají velkou šanci na udržení první desítky v žebříčku národních koeficientů UEFA.