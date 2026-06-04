Dlouho neotřesitelný rekord Kratochvílové padl. Po 45 letech ho překonala Maňasová

Karolína Maňasová na mítinku v St. Pöltenu dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum stanovila dvaadvacetiletá sprinterka ve vítězném finále časem 11,01 sekundy. V rozběhu zaznamenala Maňasová výkon 11,08, kterým pokořila atletickou legendu Kratochvílovou o setinu.
Ženský český rekord ve stometrovém sprintu byl v platnosti od 6. června 1981, kdy Kratochvílová čas 11,09 zaběhla v Bratislavě. V sobotu by tedy od jejího zápisu uplynulo 45 let.
Maňasové dosud patřilo v českých historických tabulkách druhé místo. Předloni na olympijských hrách v Paříži se vítkovická atletka k historickém času přiblížila na dvě setiny. V této sezoně se blýskla národním rekordem už i v hale poté, co v lednu Ostravě zaběhla hned v prvním startu sezony 60 metrů za 7,05 sekundy.
A rekordem nyní loňská mistryně Evropy ze šampionátu do 22 let otevřela také hlavní část atletického roku. Při obou historických zápisech v Rakousku měla mírnou podporu větru v zádech. V rozběhu 0,6 a ve finále 0,9 m/s. V souboji o vítězství porazila o tři setiny Němku Rebekku Haaseovou, členku bronzové štafety z pařížských her i světových šampionátů 2022 a 2025, a zároveň se ujala vedení v letošních evropských tabulkách.
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