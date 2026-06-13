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Sport

Lehečka ve Stuttgartu nevyužil dva mečboly a prohrál semifinále se Sheltonem

ČTK

Tenista Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezoně nedosáhl. Čtvrtý nasazený český reprezentant ve druhém setu duelu s Američanem Benem Sheltonem nevyužil dva mečboly a s turnajovou jedničkou nakonec po takřka tříhodinovém vyrovnaném boji prohrál 7:6, 6:7, 6:7.

Tennis: Miami Open
Jiří LehečkaFoto: REUTERS
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Oba hráči se mohli spolehnout na své podání, ani jeden o něj v celém zápase nepřišel. Rozhodovaly tak tři zkrácené hry, které rovněž byly mimořádně těsné. První získal Lehečka 7:4 a ve druhém setu mohl rozhodnout. V maratonském tie-breaku ale nevyužil dva mečboly, Shelton pak proměnil osmý setbol a vyhrál 16:14.

Ve třetím tie-breaku už se čtyřiadvacetiletý Lehečka k dalšímu mečbolu nedostal a o rok mladší Američan, který dnes nejprve musel zvládnout čtvrtfinálovou dohrávku s japonským kvalifikantem Šó Šimabukurem, proměnil svůj druhý na 8:6. Ve vzájemných zápasech uspěl Shelton i potřetí.

O titul se utká s krajanem Taylorem Fritzem. Turnajová dvojka přehrála třetího nasazeného Alexandra Bublika z Kazachstánu 6:4, 6:4.

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