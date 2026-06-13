Lehečka ve Stuttgartu nevyužil dva mečboly a prohrál semifinále se Sheltonem

Tenista Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezoně nedosáhl. Čtvrtý nasazený český reprezentant ve druhém setu duelu s Američanem Benem Sheltonem nevyužil dva mečboly a s turnajovou jedničkou nakonec po takřka tříhodinovém vyrovnaném boji prohrál 7:6, 6:7, 6:7.
Oba hráči se mohli spolehnout na své podání, ani jeden o něj v celém zápase nepřišel. Rozhodovaly tak tři zkrácené hry, které rovněž byly mimořádně těsné. První získal Lehečka 7:4 a ve druhém setu mohl rozhodnout. V maratonském tie-breaku ale nevyužil dva mečboly, Shelton pak proměnil osmý setbol a vyhrál 16:14.
Ve třetím tie-breaku už se čtyřiadvacetiletý Lehečka k dalšímu mečbolu nedostal a o rok mladší Američan, který dnes nejprve musel zvládnout čtvrtfinálovou dohrávku s japonským kvalifikantem Šó Šimabukurem, proměnil svůj druhý na 8:6. Ve vzájemných zápasech uspěl Shelton i potřetí.
O titul se utká s krajanem Taylorem Fritzem. Turnajová dvojka přehrála třetího nasazeného Alexandra Bublika z Kazachstánu 6:4, 6:4.
ŽIVĚ Podpis dohody s Íránem je naplánován na neděli, sdělil Trump. Teherán to ale popřel
Podpis dohody s Íránem je naplánován na neděli, uvedl v sobotu americký prezident Donald Trump. Ihned po podpisu bude pro všechny otevřen Hormuzský průliv, tvrdí také v příspěvku na sociální síti Truth Social. Těší se na spolupráci s Íránem. Teherán však v sobotu uvedl, že v neděli memorandum podepsané nebude. Blízkovýchodní země si chce také účtovat za služby poskytované v Hormuzském průlivu.
Pečlivě budovaný obraz známého miliardáře se hroutí. Drtí ho mrtvý delikvent
Poslední část takzvaných Epsteinových dokumentů byla zveřejněna začátkem roku. Ukazují mimo jiné i na blízký vztah mezi Jeffreym Epsteinem a Billem Gatesem. Miliardář naopak tvrdí, že byl vydírán. Naposledy to zopakoval před americkým Kongresem. Vře to ale i uvnitř jeho nadace.
Návrhy ODS míří správným směrem. Bude ale složité je prosadit, soudí analytici
Návrhy, které zazněly na sobotní ideové konferenci ODS v Praze, analytici, které ČTK oslovila, vesměs hodnotí jako správně nastavený směr. Upozorňují ale na složitost jejich praktického prosazení a na rizika spojená s některými opatřeními.
Modrý kodex. ODS představila deset ideových hodnot, na nichž postaví program
Svoboda, zdravé hospodaření nebo osobní odpovědnost patří k deseti aktualizovaným ideovým hodnotám ODS, které v sobotu strana představila pod názvem Modrý kodex ODS. Definitivní podobu získá do konce roku po schválení výkonnou radou strany, uvedl její předseda Martin Kupka na ideové konferenci ODS. Výstupy z konference pak budou podle Kupky přetaveny v nový stranický program.
„Nevzdávám se, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy,“ řekl Orbán na sjezdu Fideszu. Pak ho znovu zvolili do čela
Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán byl v sobotu na sjezdu své strany Fidesz opět zvolen jejím předsedou. Navzdory drtivé porážce v dubnových parlamentních volbách uvedl, že se nikdy nevzdá, informovala agentura Reuters.