Lehečka je po skvělém obratu ve čtvrtfinále. A zdolal kariérní milník

Tenista Jiří Lehečka ve druhém kole turnaje v Tokiu porazil 5:7, 6:4 a 6:4 Uga Humberta z Francie a po 150. výhře v kariéře postoupil do čtvrtfinále. Jeho dalším soupeřem bude Adolfo Daniel Vallejo z Paraguaye.
Lehečka prohrál první sadu po ztrátě servisu za stavu 5:6, pak ale průběh zápasu otočil. K zisku druhé i třetí sady mu stačil jeden brejkbol a k jubilejnímu vítězství si pomohl 15 esy.
Do čtvrtfinále Lehečka postoupil pošesté v sezoně, ale poprvé od začátku června. Proti Vallejovi nastoupí čtyřiadvacetiletý daviscupový reprezentant na okruhu ATP poprvé.
Ve čtvrtfinále je i obhájce titulu Carlos Alcaraz, který Matteu Arnaldimu odvrátil čtyři setboly a vyhrál 7:6, 6:1. Italský tenista přitom vedl v tie-breaku úvodní sady už 6:2. Ve čtvrtfinále Alcaraze čeká Kanaďan Denis Shapovalov.
Turnaj v japonské metropoli je pro třiadvacetiletého Španěla třetím po zranění zápěstí, které ho vyřadilo od dubna do srpna. Vrátil se na US Open, kde vypadl ve čtvrtfinále, a minulý týden se představil na exhibičním Laver Cupu.
"Když v tie-breaku prohráváte 2:6, přemýšlíte, co zkusit hrát jinak. Pak se snažíte hlavně hrát líp ve druhém setu. Prostě jsem zůstal soustředěný, šel bod po bodu a změnil jsem styl hry. Vyšlo to," komentoval Alcaraz krušné chvíle v závěru první sady.
Siniaková končí
Tenistka Marie Bouzková postoupila v Pekingu po výhře dvakrát 6:4 nad Kimberly Birrellovou z Austrálie do třetího kola. Vypadla naopak Kateřina Siniaková, která podlehla 6:1, 4:6 a 2:6 světové sedmičce Elině Svitolinové z Ukrajiny. Jakub Menšík skončil po prohře dvakrát 3:6 s Franciscem Cerúndolem z Argentiny.
Bouzková v úvodní sadě prohrávala 2:4, ale čtyřmi body za sebou skóre otočila. Ve druhém setu naopak neudržela náskok 3:0, ale od nepříznivého stavu 3:4 nedovolila Birrellové už ani bod a ve třetím kole ji čeká Číňanka Čeng Čchin-wen.
Osmadvacetiletá Bouzková ve třetím kole v čínské metropoli doplnila další čtyři české hráčky. Už dříve si postup zajistily wimbledonská šampionka Linda Nosková, Karolína Muchová, Sára Bejlek a Nikola Bartůňková.
Siniaková s přehledem získala první set. Světové jednička ve čtyřhře poté ve druhé sadě nabrala ztrátu 1:5 a i když dokázala snížit na rozdíl jediného bodu, Svitolinová s vypětím sil srovnala. V rozhodujícím setu Siniaková ustála maratonskou druhou hru, v níž odvrátila čtyři brejkboly. Ukrajinka však postupně získala převahu a třicetileté Češce nepomohly ani dva odvrácené brejkboly při vlastním podání.
Menšík vypadl za hodinu a 17 minut a v Pekingu tak nenaváže na loňské čtvrtfinále. Jednadvacetiletý český tenista se za celý zápas nedostal k jedinému brejkbolu a s Cerúndolem prohrál i třetí vzájemný zápas na okruhu ATP.
Tenisový turnaj mužů v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 2,342.275 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Lehečka (ČR) - Humberg (Fr.) 5:7, 6:4, 6:4, Vallejo (Parag.) - Berrettini (It.) 7:6 (8:6), 6:1, Alcaraz (1-Šp.) - Arnaldi (It.) 7:6 (8:6), 6:1, Shapovalov (Kan.) - Tabilo (Chile) 7:5, 3:6, 6:4.
Tenisový turnaj mužů a žen v Pekingu (tvrdý povrch):
Muži (dotace 4,089.385 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: F. Cerúndolo (Arg.) - Menšík (8-ČR) 6:3, 6:3, De Minaur (5-Austr.) - Halys (Fr.) 3:6, 7:6 (7:5), 7:5, Rubljov - Safiullin (oba Rus.) 6:2, 3:6, 6:4, Zverev (1-Něm.) - Šang Ťün-čcheng (Čína) 6:0, 6:3, Medveděv (3-Rus.) - Struff (Něm.) 6:4, 6:3, Zverev (1-Něm.) - Šang Ťün-čcheng (Čína) 6:0, 6:3, Medveděv (3-Rus.) - Struff (Něm.) 6:4, 6:3.
Ženy (dotace 9,415.725 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Bouzková (18-ČR) - Birrellová (Austr.) 6:4, 6:4, Svitolinová (6-Ukr.) - Siniaková (ČR) 1:6, 6:4, 6:2, Gauffová (3-USA) - Osoriová (Kol.) 7:6 (7:4), 4:6, 6:2, Šwiateková (8-Pol.) - Kao Sin-jü (Čína) 6:2, 6:3, Mertensová (13-Belg.) - Volynetsová (USA) 6:0, 4:6, 7:5, Liová (21-USA) - Kruegerová (USA) 6:4, 6:2, Ostapenková (24-Lot.) - Badosaová (Šp.) 7:6 (7:5), 7:5, Sakkariová (25-Řec.) - Hunterová (Austr.) 6:2, 6:2, Vekičová (30-Chorv.) - Ču Lin (Čína) 6:1, 4:6, 6:2, Bencicová (9-Švýc.) - Zacharovová (Rus.) 6:1, 7:6 (7:3), Jovicová (10-USA) - Dartová (Brit.) 2:6, 6:3, 6:3, Čeng Čchin-wen (Čína) - Kalinská (15-Rus.) 6:7 (4:7), 6:4, 3:0 skreč, Rachimovová (Uzb.) - Fernandezová (23-Kan.) 6:2, 4:6, 6:3, Sun Sin-žan (Čína) - Bucsaová (Šp.) 6:4, 7:5.
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