Přeskočit na obsah
Benative
25. 2. Liliana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Ledecká zazářila v prvním tréninku na sjezd v Soldeu, byla nejrychlejší

ČTK

Česká lyžařka Ester Ledecká po nevydařených olympijských hrách vyhrála první trénink na sobotní sjezd Světového poháru v andorském Soldeu. Česká reprezentantka zvítězila s náskokem 37 setin před Italkou Nicol Delagovou.

Ester Ledecká
Ester LedeckáFoto: Reuters
Reklama

Lyžařky v Soldeu čekají první závody po olympiádě, kde se Ledecké nedařilo.

V super-G, ve kterém v roce 2018 získala zlato, upadla a neuspěla ani na snowboardu v paralelním slalomu, v němž usilovala o třetí triumf pod pěti kruhy za sebou. V Livignu nečekaně vypadla už ve čtvrtfinále.

Sjezd v Soldeu je na programu v pátek. V sobotu se v andorském středisku uskuteční superobří slalom, který je náhradou za zrušený lednový závod z Zauchensee. Další super-G se pojede v neděli.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

ŽIVĚJe to Putinův nátlak, žádné jaderné zbraně nemáme, řekl Zelenskyj

"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po středečním jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.

okamura
okamura
okamura

ŽIVĚPoslanci přehazují miliardy. Okamurovci se vztekají kvůli referendu

Opozice doručila výboru několik pozměňovacích návrhů. Například TOP 09 chce seškrtat výdaje za 64 miliard Kč a přidat armádě, lidovci chtějí poslat 48 milionů korun navíc na podporu práce s mládeží. Vzhledem k tomu, že opozice má ve výboru i na plénu menšinu, se dá předpokládat, že její návrhy stejně jako v minulosti z valné většiny neuspějí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama