Ledecká už atakuje legendy českého sportu. Potřetí vyhrála anketu Sportovec roku

Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká se potřetí v kariéře stala nejlepším českým sportovcem roku. Třicetiletá letošní mistryně světa získala v 67. ročníku novinářské ankety 1466 bodů a s přehledem o 123 bodů porazila rychlostního kanoistu Martina Fuksu. Třetí místo obsadil hokejista David Pastrňák.
Obhájce trofeje další kanoista Josef Dostál skončil pátý. Ledecká navázala na prvenství z let 2018 a 2022 a už pouze jedno vítězství jí chybí k vyrovnání anketního maxima.
Mezi kolektivy triumfovali volejbaloví reprezentanti, kteří v září překvapivě vybojovali čtvrtou příčku na mistrovství světa a zaznamenali nejlepší umístění v samostatné historii. Výsledky tradiční ankety Klubu sportovních novinářů dnes byly slavnostně vyhlášeny v pražském hotelu Hilton, vítězka se kvůli závodům ve Val d'Isere nemohla osobně zúčastnit.
Ledecká v letošním neolympijském roce přepsala historii. Jako první dokázala získat v jedné sezoně medaile na dvou různých světových šampionátech pod hlavičkou mezinárodní federace FIS. V únoru si dojela pro bronz ve sjezdu na lyžích a v březnu na snowboardu pak dosáhla na zlato a stříbro.
Ledecké schází už pouze jediný triumf k dorovnání maxima v anketě, které drží se čtyřmi prvenstvími legendy Věra Čáslavská a Jan Železný. Lyžařská "obojživelnice" třetím vítězstvím dotáhla Martinu Sáblíkovou, rychlobruslařka ovládla Sportovce roku v letech 2007, 2009 a 2010. Osmatřicetiletá závodnice tentokrát obsadila 10. místo.
Vedle trojnásobné olympijské vítězky Ledecké letos z finálové desítky dosáhli na titul mistra světa ještě dva rychlostní kanoisté. Fuksa v srpnu vybojoval zlato na kilometru, což mu v anketě vyneslo druhé místo. O jednu pozici vylepšil své maximum - loňskou třetí příčku.
Obhájce prvenství v anketě Dostál triumfoval na neolympijské trati na 500 metrů a novináři ho letos zařadili na pátou pozici. Vedle Ledecké a Fuksy se před něj dostali ještě hokejista Bostonu Pastrňák, nejlepší český hráč v kanadském bodování minulé sezony NHL, a tenistka Kateřina Siniaková. Devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové popáté zakončila rok jako deblová jednička.
V elitní desítce byli letos čtyři úplní nováčci, nejlepší z nich hokejista Martin Nečas skončil šestý. Nejvíce prvních míst posbírala vítězná Ledecká (53), druhý Fuksa figuroval na nejvyšší příčce u 44 novinářů.
Mezi kolektivy bylo hlasování vyrovnané. Nakonec o 36 bodů triumfovali volejbalisté, kteří naposledy ovládli anketu ještě v dobách Československa v roce 1966. Druhé skončily basketbalistky, vítězky Evropské ligy. Třetí příčku obsadila smíšená štafeta biatlonistů za nečekané stříbro na mistrovství světa.
Mezi juniory zvítězil rychlobruslař Metoděj Jílek, který se prosadil i do finálové desítky hlavní kategorie, kde skončil osmý. Sportovní legendou byli tentokrát nezvykle vyhlášeni hned dva bývalí atleti Imrich Bugár a Helena Fibingerová. Cenu za oddanost sportu získal Petr Pála, jenž se po 17 letech rozloučil s rolí kapitána českých tenistek.
Žurnalisté hlasují v anketě dvoukolově. Nejprve vyberou desítku finalistů a trojici kolektivů, z nichž pak zvolí vítěze. Letos hlasovalo celkem 231 novinářů, mezi jednotlivci aspoň jeden bod získalo 56 sportovců.
Anketa Sportovec roku ČR 2025:
Jednotlivci:
1. Ester Ledecká (lyžování/snowboarding) 1466 b., 2. Martin Fuksa (rychlostní kanoistika) 1343, 3. David Pastrňák (hokej) 1188, 4. Kateřina Siniaková (tenis) 1127, 5. Josef Dostál (rychlostní kanoistika) 945, 6. Martin Nečas (hokej) 934, 7. Jan Štefela (atletika) 916, 8. Metoděj Jílek (rychlobruslení) 814, 9. Jakub Menšík (tenis) 704, 10. Martina Sáblíková (rychlobruslení) 659.
Další pořadí:
11. Patrik Schick (fotbal) 249 b., 12. David Kratochvíl (parasport-plavání), 13. Anna Fernstädtová (skeleton) oba 241, 14. Jiří Lehečka (tenis) 234, 15. Jakub Krejčí (vodní slalom) 196, 16. Martin Macík (motorismus) 174, 17. Jiří Prskavec (vodní slalom) 151, 18. Renata Zachová 136, 19. Lukáš Krpálek (oba judo) 129, 20. Jiří Procházka (MMA) 120, 21. Ondřej Perušič, David Schweiner (plážový volejbal) 109, 22. Alexander Choupenitch (šerm) 106, 23. Barbora Seemanová (plavání) 96, 24. Ondřej Cink (cyklistika) 92, 25. Linda Nosková (tenis) 88, 26. Daniel Korčák (sportovní střelba) 77, 27. Tomáš Hertl (hokej), 28. Amálie Švábíková (atletika) oba 70, 29. Markéta Davidová (biatlon) 68, 30. Tomáš Souček (fotbal) 64.
Kolektivy:
1. volejbalisté Česka 439, 2. basketbalistky USK Praha 403, 3. smíšená štafeta biatlonistů 308.
Další pořadí:
4. hokejisté Česka do 20 let 141 b., 5. baseballisté Česka 95, 6. hokejisté Česka 56, 7. atletická štafeta žen na 4x400 m 52, 8. fotbalisté Plzně 48, 9. tenisté Česka 37, 10. fotbalisté Slavie Praha 20.
Pozn.: Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění.
Sportovní legenda - Cena Emila Zátopka: Imrich Bugár a Helena Fibingerová (oba atletika).
Oddanost sportu - Cena Národní sportovní agentury: Petr Pála (tenis).
Junioři: 1. Jílek 56, 2. Kratochvíl 28, 3. Tereza Valentová (tenis) 12.
