Ledecká útočila na stupně vítězů, na třech mezičasech vedla. Zase jí nevyšel závěr

Ester Ledecká obsadila v super-G Světového poháru v norském Kvitfjellu šesté místo. Stejně jako v sobotu při sjezdu začala česká lyžařská hvězda skvěle a na prvních třech mezičasech vedla, v závěru však nabrala ztrátu.

V sobotním sjezdu, který nakonec dokončila na dvanácté pozici, vedla Ledecká na prvních dvou mezičasech.

Při dnešním super-G, do něhož odstartovala se třináctkou na hrudi, byla v zelených číslech ještě i po třetím měření, kde měla k dobru dvanáct setin vteřiny.

Jenže stejně jako v sobotu jí závěr jízdy nevyšel tak, jak by si přála. Do cíle dorazila na průběžné třetí příčce za dvojblokem Federica Brignoneová, Sofia Goggiaová.

Mezi Italky se vzápětí vklínila Švýcarka Lara Gutová-Behramiová, jedoucí hned po Ledecké, a stupně vítězů už v tomto obsazení zůstaly.

Češku ještě odsunuly Alice Robinsonová z Nového Zélandu a domácí Norka Kajsa Vickhoffová Lieová na šesté místo. I tak je to pro ni nejlepší výsledek v této disciplíně v aktuální sezoně.

Na vítěznou Brignoneovou ztratila Ledecká 32 setin, od bronzu ji dělilo 23 setin.

Ledecká je v celkovém hodnocení Světového poháru na dvacáté pozici, v pořadí super-G se posunula ze čtrnáctého na jedenácté místo.

Brignoneová se udržela v čele hodnocení disciplíny. V celkovém SP je pořadí opačné: Italka vede po osmém vítězství v sezoně a 35. v kariéře před švýcarskou rivalkou už o 251 bodů.

SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu (Norsko):

Ženy - superobří slalom: 1. Brignoneová (It.) 1:30,11, 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,06, 3. Goggiaová (It.) -0,09, 4. Robinsonová (N. Zél.) -0,22, 5. Lieová (Nor.) -0,27, 6. Ledecká (ČR) -0,32.

Průběžné pořadí super-G (po 6 z 8 závodů): 1. Gutová-Behramiová 465, 2. Brignoneová 410, 3. Goggiaová 306, 4. Lieová 252, 5. Macugaová (USA) 222, 6. Curtoniová (It.) 202, …11. Ledecká 137.

Průběžné pořadí SP (po 27 z 35 závodů): 1. Brignoneová 1194, 2. Gutová-Behramiová 943, 3. Goggiaová 771, 4. Ljutičová (Chorv.) 753, 5. Hectorová (Švéd.) 666, 6. Rastová (Švýc.) 662, …20. Ledecká 320, 82. Dubovská (ČR) 29.