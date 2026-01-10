Ledecká solidní jízdou uzavřela elitní desítku, vyhrála 41letá Vonnová

Ester Ledecká skončila ve sjezdu Světového poháru v Zauchensee na děleném desátém místě. Trojnásobná olympijská šampionka ztratila 75 setin sekundy na vítěznou Američanku Lindsey Vonnovou, která slavila 84. triumf a v 41 letech posunula vlastní rekord nejstarší vítězky závodu SP ve sjezdovém lyžování. Druhá byla Norka Kajsa Vickhoff Lieová, třetí skončila další Američanka Jacqueline Wilesová.
Bronzová medailistka z loňského mistrovství světa Ledecká zaznamenala ve sjezdu druhý nejlepší výsledek v sezoně. V prosinci ve Val d'Isere byla šestá . Na stupně vítězů dnes ztratila 27 setin.
Třicetiletá česká reprezentantka vyrazila do závodu na zkrácené trati s číslem 9. Největší manko nabrala ve třetím sektoru, kde ztratila 41 setin. V cíli jí patřilo průběžné čtvrté místo, od třetí Francouzky Romane Miradoliové ji dělily dvě setiny.
Před Ledeckou se později dostaly ještě Italky Laura Pirovanová a Nicol Delagová, Američanky Breezy Johnsonová a Wilesová, Němka Emma Aicherová a Švýcarka Janine Schmittová. Stejný čas s Ledeckou zajela další Italka Elena Curtoniová.
Závod byl na zhruba 25 minut přerušen po pádu domácí Magdaleny Eggerové. Čtyřiadvacetiletá Rakušanka si poranila nohu a odletěla vrtulníkem do nemocnice.
Vítězná Vonnová porazila Vickhoff Lieovou o 37 setin, před třetí krajankou Wilesovou měla náskok 48 setin. Olympijská vítězka z Vancouveru 2010 vybojovala 45. vítězství ve sjezdu. V Zauchensee uspěla v této disciplíně potřetí po letech 2011 a 2016 a upevnila si vedení v pořadí disciplíny.
V neděli je v rakouském středisku na programu superobří slalom.
SP ve sjezdovém lyžování v Zauchensee:
Ženy - sjezd: 1. Vonnová (USA) 1:06,24, 2. Lieová (Nor.) -0,37, 3. Wilesová (USA) -0,48, 4. Pirovanová (It.) -0,63, 5. Schmittová (Švýc.) -0,65, 6. Aicherová (Něm.) -0,68, ...10. Ledecká (ČR) a Curtoniová (It.) obě -0,75.
Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 9 závodů): 1. Vonnová 340, 2. Aicherová 211, 3. Pirovanová 167, 4. Hütterová (Rak.) 166, 5. Goggiaová (It.) 156, 6. Weidleová-Winkelmannová (Něm.) 152, ...14. Ledecká 89.
Průběžné pořadí SP (po 18 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 823, 2. Rastová (Švýc.) 703, 3. Robinsonová (N. Zél.) 489, 4. Scheibová (Rak.) 460, 5. Aicherová 453, 6. Vonnová 450, ...30. Ledecká 133.
Zemřel významný sochař a sklář Václav Cigler, bylo mu 96 let
Ve čtvrtek zemřel sochař, vizuální umělec a pedagog Václav Cigler, bylo mu 96 let.
Syrská armáda tvrdí, že ukončila boje v Aleppu, Kurdové to popřeli
Syrská armáda oznámila, že v jedné ze dvou čtvrtí Aleppa dokončila to, co označila za komplexní bezpečnostní operaci. Kurdské síly, proti nimž vládní jednotky v tomto severosyrském městě od úterý bojují, však krátce nato podle agentury Reuters obsazení čtvrti Šajch Maksúd armádou popřely.
Zmocněncem pro digitalizaci bude místopředseda ANO Králíček
Zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost by měla vláda v pondělí jmenovat místopředsedu ANO a poslance Roberta Králíčka.
Ruské, čínské a íránské lodě pořádají v jihoafrických vodách vojenské cvičení
Ruské, čínské a íránské námořní lodě zahájily v pátek v jihoafrických vodách u Kapského města vojenské cvičení, které má podle jihoafrické armády zajistit bezpečnost námořní dopravy.
Místo olympiády Rusko. Rozhodli jsme se tak, říká slovenský hrdina
Slovenský hokejový brankář Patrik Rybár se před obhajobou bronzu na olympijských hrách rozhodl dát přednost boji o play off KHL s týmem Šanghaje, který sídlí v Petrohradu. Bývalý gólman Hradce Králové to řekl agentuře TASS.