Ledecká se v neděli nedočkala. Mrzí mě to, ale mají to zmáknuté, uznala

Dnešní superobří slalom Světového poháru lyžařek ve Svatém Mořici, do kterého měly zasáhnout i Ester Ledecká a Tereza Nová, pořadatelé kvůli nepříznivému počasí zrušili. Švýcarské organizátory k tomu po třech odkladech startu donutila špatná viditelnost způsobená mlhou a také silný vítr. Ledecká přišla o možnost vylepšit sobotní sedmé místo.

Druhý závod superobřího slalomu měl ve švýcarském středisku začít v 11:00. Následoval ale třikrát půlhodinový odklad, než v poledne pořadatelé program definitivně zrušili.

Olympijská vítězka v super-G z her v Pchjongčchangu 2018 Ledecká skončila v sobotu na dělené sedmé příčce. Za vítěznou Rakušankou Cornelií Hütterovou zaostala o 0,75 sekundy. Dnes měla na trať, kterou postavil její trenér Franz Gamber, vyrazit s číslem 7.

"Dneska mě to trošku mrzí, protože stavěl Franz. Vlastně poprvé po dlouhé době. Ale tak to je, jsme na horách a počasí se mění," řekla České televizi Ledecká. "V době, kdy to rušili, mi přišlo, že to bylo docela dobré a sjízdné, ale je vidět, že mají předpověď zmáknutou, protože přišel zase další mrak a začalo sněžit. Takže to bylo určitě dobré rozhodnutí, ale mrzí mě to, protože ten kopec byl krásný," doplnila.

V průběžném pořadí disciplíny patří Ledecké s 51 body desáté místo. V hodnocení SP je česká reprezentantka dvacátá.

O druhý start ve Světovém poháru po takřka šesti letech přišla také americká hvězda Lindsey Vonnová. Čtyřicetiletá olympijská vítězka z Vancouveru 2010 byla při sobotním comebacku čtrnáctá.

Další díl pohárového seriálu se uskuteční od 28. do 29. prosince v Semmeringu. V rakouském dějišti se pojede obří a klasický slalom.