Ledecká na trati sjezdu vedla, pak přišla chyba na skoku. Rozbalilo mě to, litovala

Lyžařka Ester Ledecká obsadila ve skvěle rozjetém sjezdu Světového poháru v Kvitfjellu nakonec dvanácté místo a poprvé v sezoně skončila v nejrychlejší disciplíně mimo první desítku.

Devětadvacetiletá Ledecká zahájila závod se startovním číslem 14. Po úvodních dvou sektorech se držela v čele, postupně ale začala ztrácet.

"Neviděla jsem mezičasy, ale slyšela jsem, že nahoře byly zelené. Také jsem cítila, že se mi tam jelo dobře a plnila jsem, co jsem si řekla, že budu dělat," popisovala skvělý rozjezd závodu bronzová medailistka z nedávného mistrovství světa v Saalbachu.

"Snažila jsem se co nejvíce balit do sjezďáku a jet aktivně. To se mi povedlo výborně," pochvalovala si.

Jenže v závěrečné pasáži zajela nakonec až 27. čas. "Skočila jsem tam trochu blbě," posteskla si česká hvězda.

"Snažila jsem se ještě před skokem aktivně zabalit, což byla v tomto případě trochu chyba. Měla jsem méně času, abych se na ten skok připravila," líčila Ledecká.

"Skočilo mi to hodně daleko a rozbalilo mě to. Tím, že přede mnou byla ještě strašně dlouhá rovina, tak už jsem tu rychlost nikde nenahnala," doplnila.

Po dojezdu do cíle jí patřilo průběžné deváté místo. Z první desítky poté Ledeckou odsunuly vítězná Němka Emma Aicherová, Italka Nadia Delagová a Norka Marte Monsenová.

Trojnásobná olympijská vítězka v lyžování a snowboardingu, která vloni v Kvitfjellu vybojovala třetí a čtvrté místo v super-G, ztratila dnes na vítěznou Aicherovou 75 setin. Od medaile ji dělilo 56 setin.

Oproti pátečnímu prvnímu sjezdu v norském středisku si Ledecká o tři příčky pohoršila.

Jejím maximem v tomto ročníku SP zůstává třetí příčka ze sjezdu ve Svatém Antonu.

Jednadvacetiletá Aicherová vybojovala první vítězství ve Světovém poháru a vylepšila páteční nečekanou druhou příčku. Uspěla naopak díky povedené druhé polovině závodu, v závěrečném sektoru měla nejrychlejší čas.

O tři setiny porazila Američanku Lauren Macugaovou. Třetí dojela Rakušanka Cornelia Hütterová, páteční vítězka.

Letošní mistryně světa ze sjezdu Američanka Breezy Johnsonová skončila desátá, v pátek byla třetí.

Světový pohár v Kvitfjellu vyvrcholí v neděli, kdy se pojede super-G. Ten začne také od 10:30. O dva týdny později se pojedou rychlostní disciplíny v italském La Thuile.

"Zatím nevím, jestli La Thuile pojedu a jestli pojedu na snowboardové mistrovství světa, což je pravděpodobný plán," dumala Ledecká.

"Uvidíme, jak se budu cítit po Kvitfjellu. Ještě tu budu mít nějaké snowboardové tréninky. Teď se ale soustředím na zítřek a super-G," vyhlásila česká obojživelnice.

SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu (Norsko):

Ženy - sjezd: 1. Aicherová (Něm.) 1:31,69, 2. Macugaová (USA) -0,03, 3. Hütterová (Rak.) -0,19, 4. Brignoneová -0,33, 5. Pirovanová -0,34, 6. Goggiaová (všechny It.) -0,36, …12. Ledecká (ČR) -0,75.

Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 8 závodů): 1. Brignoneová 384, 2. Hütterová 368, 3. Goggiaová 350, 4. Macugaová 230, 5. Gutová-Behramiová (Švýc.) 229, 6. Pirovanová 209, …8. Ledecká 183.

Průběžné pořadí SP (po 26 z 35 závodů): 1. Brignoneová 1094, 2. Gutová-Behramiová 863, 3. Ljutičová (Chorv.) 753, 4. Goggiaová 711, 5. Hectorová (Švéd.) 666, 6. Rastová (Švýc.) 662, …22. Ledecká 280, 81. Dubovská (ČR) 29.