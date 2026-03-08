Ledecká byla v super-G jedenáctá, šokovala Italka Zenereová

Lyžařka Ester Ledecká skončila jedenáctá v superobřím slalomu ve Val di Fassa. Trojnásobná olympijská vítězka podruhé v aktuální sezoně Světového poháru nebyla v této disciplíně v nejlepší desítce.
Vyhrála domácí Italka Elena Curtoniová, na kterou Ledecká ztratila sedm desetin sekundy. Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková obsadila se ztrátou 3,83 sekundy 45. místo.
Ledecká, která do dnešního závodu odstartovala jako desátá, měla dobrý úvod. Pak ale postupně ztrácela, i když neudělala žádnou hrubou chybu, a zařadila se na průběžnou pátou příčku. Předstihlo ji nakonec ještě šest lyžařek včetně dvou závodnic se startovním číslem vyšším než 30.
Z těch nejvíce překvapila Italka Asja Zenereová, která měla třiatřicítku a vklínila se na třetí pozici se ztrátou 27 setin na vítěznou krajanku Curtoniovou. V devětadvaceti letech se dočkala prvního umístění na stupních vítězů v závodě SP. Dosud byla jejím maximem devátá příčka z obřího slalomu, který se jel loni v listopadu v americkém Copper Mountain. V super-G byla Zenereová zatím nejlépe dvacátá, jela ho teprve posedmé.
S pětatřicítkou pak vystrnadila Ledeckou z první desítky Švýcarka Stefanie Grobová, která byla o dvě setiny rychlejší než česká hvězda. Ledecká tak zaznamenala svůj druhý nejhorší výsledek ze sedmi superobřích slalomů. V desítce do dneška nebyla jen na úvod sezony ve Svatém Mořici, kde skončila šestnáctá.
Curtoniová završila vítězný hattrick italských závodnic na této zastávce elitního seriálu. Navázala na dva sjezdařské triumfy Laury Pirovanové, která dnes byla sedmá. Nejvíce se vítězce přiblížila Norka Kajsa Vickhoffová Lieová, jež na ni ztratila 26 setin.
Příliš se nedařilo vedoucí ženě hodnocení super-G Sofii Goggiaové, která skončila devátá. Její největší rivalka v boji o malý křišťálový glóbus Alice Robinsonová z Nového Zélandu se dělila o čtvrtou pozici, takže ztrátu na Goggiaovou před finálovým super-G snížila na 63 bodů. Ledecká klesla v hodnocení superobřího slalomu o dvě místa na šestou pozici.
SP v sjezdovém lyžování ve Val di Fassa (Itálie):
Ženy - superobří slalom: 1. Curtoniová (It.) 1:29,07, 2. Lieová (Nor.) -0,26, 3. Zenereová (It.) -0,27, 4. Miradoliová (Fr.) a Robinsonová (N. Zél.) obě -0,34, 6. Blancová (Švýc.) -0,37, ...11. Ledecká -0,70, 45. Nováková (obě ČR) -3,83.
Průběžné pořadí super-G (po 7 z 8 závodů): 1. Goggiaová 449, 2. Robinsonová 386, 3. Aicherová (Něm.) 304, 4. Lieová 289, 5. Miradoliová 260, 6. Ledecká 244.
Průběžné pořadí SP (po 31 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1141, 2. Aicherová 1016, 3. Rastová (Švýc.) 963, 4. Goggiaová 853, 5. Robinsonová 719, 6. Pirovanová (It.) 617, ...17. Ledecká 424, 114. Dubovská (ČR) 10.
