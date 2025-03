LeBron James posunul hranici snů. V NBA nasbíral už 50 000 bodů

LeBron James překonal při úterní výhře Los Angeles Lakers 136:115 nad New Orleans jako první basketbalista v NBA hranici 50.000 bodů v součtu základní části a play off. Hvězdný čtyřicetiletý hráč v utkání zaznamenal celkem 34 bodů a upevnil si pozici nejlepšího střelce ligové historie.

Do duelu s Pelicans vstupoval James s vědomím, že k dosažení mety potřebuje jediný bod. Povedlo se mu to po přihrávce Luky Dončiče, kdy trojkou v první čtvrtině zvýšil na 13:6. Vedle 34 bodů zaznamenal i osm doskoků a šest asistencí.

"Je to spousta bodů. Je obrovské požehnání, že jsem během kariéry dokázal nastřílet tolik bodů v nejlepší lize světa a s nejlepšími hráči na světě. Je to mimořádné," uvedl James, jenž se předloni stal rekordmanem v počtu nastřílených bodů v základní části a rekord v play off drží od roku 2017.

V součtu jsou za ním legendy Kareem Abdul-Jabbar se 44.149 body a Karl Malone se 41.689 body.

Lídrem týmu v utkání byl nicméně Dončič, jenž zaznamenal 30 bodů, 15 asistencí či osm doskočených míčů, když mimo jiné trefil i šest trojek.

Oběma hvězdám sekundoval Jarvis Hayes s 19 body a 10 doskoky. Lakers po většinu zápasu vedli, nejvíc až o 27 bodů.