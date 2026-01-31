Kýbl puků by stál více. Hokej se baví protihodnotou za ruského obránce

Ruského bekovi Vladislavu Leontěvovi se v Kontinentální lize nedaří tolik jako v minulých sezonách. Vladivostok ho proto vyměnil do Šanghaje, čínského týmu sídlícího v ruském Petrohradě. Relativně nevýznamného trejdu si hokejový svět všiml na základě pozoruhodné protihodnoty.
Šanghajští Draci poslali Vladivostoku za posilu do obrany přesně tisíc rublů, v přepočtu asi 270 českých korun.
Pětadvacetiletý Leontěv v aktuální sezoně ruské KHL nasbíral za Vladivostok jen jednu asistenci v 16 zápasech (ve dvou utkáních po přestupu přidal další nahrávku). I tak ale cena za něj působí nepatřičně až komicky.
V minulém ročníku prožil obrovitý ruský zadák životní období. V 68 kláních za Nižněkamsk posbíral 16 bodů (3+13). K nejvytěžovanějším hráčům mužstva patřil i díky častému blokování střel a bodyčekům.
Není to poprvé, co se v KHL řešila výměna zahrnující částku, za kterou si v rámci českého hokeje pořídíte třeba občerstvení na extraligovém stadionu.
V roce 2022 získala Kazaň rovněž za tisíc rublů (to tehdy vycházelo na 370 korun) hned dva hráče. A dokonce hvězdy. Šlo o centra Vadima Šipačova a obránce Vjačeslava Vojnova.
Kazani stačila takto nízká částka, protože moskevské Dynamo se tehdy kvůli finančním problémům chtělo dobře placené dvojice zbavit a bralo všechno.
Ruská média pak sarkasticky psala, že kapitán Dynama vyšel „levněji než hamburger“.
Ani v severoamerické NHL někdy protihodnota za hokejistu nebývá valná. Bývá to ale například volba v šestém kole draftu či tajemná položka „budoucí kompenzace“, za kterou se často také skrývá velmi nízká volba v dražbě nadějí.
S nimi se dřív obchodovalo i v KHL, ale ta svůj draft před lety zrušila. A tak se nyní mohou dít výměny, jako je ta Leontěvova.
V NHL se trejdovalo i za pomocí finančních obnosů před zlomovou výlukou v sezoně 2004/05, kdy se v regulích nijak neřešilo, že bohatší kluby mají výhodu. Například nefungovaly platové stropy.
Ale i když některé výměny zahrnovaly miliony dolarů, došlo i na bizarní transakce. Ještě bizarnější, než momentálně nabízí KHL. Forvard Kris Draper putoval v 90. letech z Winnipegu do Detroitu za jediný dolar. K překvapení Jets se v novém působišti nakonec stal legendou.
Mimochodem, stejnou cestou jako Leontěv, tedy z Vladivostoku do Šanghaje, šel v aktuálním ročníku také pražský rodák s ruským pasem Ostap Safin. Ani další zastávka v ruské KHL, kam odešel v roce 2023, mu ale nevyšla a momentálně působí ve slovenském Trenčíně.
