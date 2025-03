Kvitovou čeká "pomalá pohoda". Snad jí porážky tenis nezprotiví, doufá Hlaváčková

Druhý turnaj, druhá divoká karta. Petru Kvitovou čeká v jejím návratu na kurty další krok, tentokrát na podniku v Indian Wells, kterému se přezdívá "pátý grandslam". Česká tenistka se těší na místo, na kterém vládne pohoda. Ideální herní podmínky ale čekat nemůže.

Brzy pětatřicetiletá tenistka z Fulneku se v Austinu bála, aby nedostala při návratu po 17 měsících na kurtu kanára. S hráčkou z druhé světové stovky Britkou Jodie Burrageovou to ale byla bitva jako hrom, která skončila až třísetovou porážkou Češky.

"Však i podle vyjádření soupeřky hrála Petra skvěle a nastoupila, jako kdyby nikdy nechyběla. V závěru už tam bylo dost chyb, ale nic, co by se nedalo čekat," uvedla pro Aktuálně.cz expertka Canalu+ Sport 2 Andrea Sestini Hlaváčková.

Podle ní bylo vystoupení Kvitové na prvním turnaji rozhodně pozitivní a může z něho jen čerpat. Přestože to znamenalo konec hned v úvodním kole.

"Na první zápas tam bylo všechno, co si mohla přát. Soupeřka ji pustila ke hře. byl to dlouhý zápas, takže si skvěle vyzkoušela i fyzickou stránku připravenosti. Myslím, že si to zvládla v uvozovkách i nějak užít," myslí si Sestini Hlaváčková.

Teď čeká někdejší světovou dvojku a dvojnásobnou wimbledonskou šampionku další krok. Z Austinu se přesunula do slunné Kalifornie.

"V Indian Wells je to pomalé, sama říkala, že jí to tam moc nesedí, tak bych jí tam moc šancí nedávala. Přeci jen je na začátku comebacku. Bude potřebovat čas se do toho dostat. Ale díky volným kartám a šancím, které bude dostávat, se bude potřebný čas krátit a velmi rychle se do formy dostane," věří Sestini Hlaváčková.

Podruhé za sebou dostala maminka sedmiměsíčního syna Petra divokou kartu a nemusela tak využít chráněný žebříček. Tentokrát ale na podnik, kde je ve hře 1000 bodů do žebříčku a přezdívá se mu "pátý grandslam" nebo "tenisový ráj".

Přestože tu nejsou ty nejlepší podmínky pro její agresivní tenis, Kvitová má turnaj v pouštním údolí Coachella Valley ráda. I proto se rozhodla pro jarní návrat v Americe.

"Je to takový opak turnaje v Miami. Je tam klid, všichni bydlí v baráčcích, protože kolem dokola nic pořádně není. Vládne tam taková pohoda," přiznala Kvitová v rozhovoru pro Canal+ Sport.

Když se k tomu přidá krásný tenisový areál se zátiším v podobě kalifornských kopců, zdá se to jako idylické místo pro další krok v návratu po mateřské pauze.

"Držím jí palce. Doufám, že si to bude užívat a první porážky jí tenis nějak nezprotiví. Když už do toho šla, aby na kurtu nějakou dobu vydržela," přeje si Sestini Hlaváčková.