Kvalifikaci F1 v Abú Zabí ovládli piloti McLarenu, vyhrál Norris před Piastrim

Kvalifikaci na závěrečnou Velkou cenu sezony formule 1 v Abú Zabí ovládli jezdci týmu McLaren a výrazně se přiblížili k triumfu v Poháru konstruktérů.

Nejrychlejší byl Brit Lando Norris, který porazil na trati Yas Marina o 209 tisícin sekundy australského kolegu Oscara Piastriho. Třetí byl Španěl Carlos Sainz z Ferrari.

McLaren, který vede v poháru o 21 bodů před Ferrari, je blízko prvnímu titulu od roku 1998.

"Byl to skvělý den, i když trochu náročnější, než jsme čekali. S prvními dvěma místy na startu jsme ale spokojení," řekl před televizními kamerami Norris.

"Musíme zítra porazit Ferrari, ale chceme to udělat stylově. Dáme do toho všechno. Víme, co musíme udělat, abychom splnili náš cíl," podotkl Norris.

Italské stáji zkomplikoval boj také dnešní neúspěch druhého jezdce Charlese Leclerca. Monačan, který měl jistou penalizaci deseti míst na startu kvůli výměně baterie, porušil ve druhé části kvalifikace traťové limity a po smazaní rychlého času skončil až čtrnáctý. Po připočtení trestu tak odstartuje z chvostu pole.

"O to větší bude naše radost, když to po takto náročném víkendu zvládneme. Doufám, že to zvrátíme tím nejlepším možným způsobem," řekl Monačan pro BBC Sport.

"Z dnešního výkonu jsem zklamaný a stejně jako z toho, co se včera stalo na mém motoru. O to jsem ale odhodlanější dokázat zítra něco speciálního. Dám do toho všechno," doplnil Leclerc.

Pětadvacetiletý Norris vybojoval osmou pole position v sezoně a devátou v kariéře. Rodák z Bristolu se také přiblížil konečné druhé příčce v pořadí jezdců. Před třetím Leclercem má náskok osmi bodů.

Norris také ukončil v Abú Zabí sérii kvalifikačních triumfů Nizozemce Maxe Verstappena, jenž uspěl v předchozích čtyřech ročnících.

Již jistý čtyřnásobný mistr světa Verstappen z Red Bullu dnes skončil pátý.

V první části kvalifikace vypadl sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton. Britský jezdec, který absolvuje poslední závod v Mercedesu, s nímž získal šest titulů, nabral v posledním měřeném kole patník a obsadil 18. místo.

"Tohle bylo hodně špatné," řekl ve vysílačce Hamilton.

Nedělní závod začne ve 14:00 SEČ.