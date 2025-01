Kvalifikaci Davis Cupu proti Jižní Koreji rozehraje v pátek Lehečka

Tenista Jiří Lehečka zahájí v pátek kvalifikaci Davisova poháru s Jižní Koreou, utká se s Gerardem Campanou Leem. Třiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi nastoupí proti 382. hráči světa na tvrdém povrchu v Ostravě od 15:00. Ve druhé dvouhře narazí Tomáš Macháč na Kwon Sun-ua. Rozhodl o tom dnešní los.

Program bude pokračovat v sobotu od 12:00 čtyřhrou. Do ní debutující kapitán Tomáš Berdych nominoval Adama Pavláska a Jakuba Menšíka, za Koreu by měli hrát Nam Či-song a Čong Jon-Song. Složení se ale může ještě měnit. V následných dvouhrách by proti sobě měli nastoupit Lehečka - Kwon Sun-u a Macháč - Lee. Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety.

"Los je formalita, která k Davis Cupu patří. Pro nás byly obě varianty losu přijatelné. Všechno běží podle plánu. Kluci jsou dobře připravení, už se těšíme na zápas. Snažil jsem se pro pátek vybrat tu nejsilnější možnou sestavu. A to jsou tihle dva kluci," řekl na tiskové konferenci Berdych.

Vítěz narazí v září na lepšího z duelu mezi USA a Tchaj-wanem. Finálová část pro osm nejlepších se uskuteční v listopadu v italské Boloni. Poraženého čeká baráž.

Češi se utkají s Jižní Koreou po necelých dvou letech. V roce 2023 ji porazili ve skupinové fázi Davis Cupu ve Valencii 3:0 na zápasy a také nyní budou v RT Torax Aréně v Ostravě-Porubě plnit roli favoritů.

Lehečka, kterému kterému patří 24. místo v žebříčku ATP, se utká s Gerardem Campanou Leem poprvé. Macháč a Kwon Sun-u se střetnou popáté, vzájemnou bilanci mají 2:2.

"O Kwonovi máme informací víc, kluci s ním už také hráli. Co se týče jejich druhého hráče, tam je to omezené. Ještě těch zápasů na ATP moc neodehrál a videí z jeho zápasů je extrémně málo. Kluci ale tyhle situace zažívají, kdy proti nim občas stojí na turnaji hráč, o kterém není tolik informací. Nejdůležitější je, aby se soustředili hlavně na svůj výkon a s čím tam přijde ten soupeř, není v uvozovkách až tak důležité," prohlásil Berdych.

Berdych, který týmovou soutěž v letech 2012 a 2013 vyhrál, prožije debut na kapitánské lavičce. Bývalý čtvrtý hráč světa nahradil vloni po nepovedené skupinové fázi, kde Češi prohráli se Španělskem, Austrálií a Francií, Jaroslava Navrátila.

Češi mohou postoupit z kvalifikace potřetí za sebou. Vloni porazili ve Vendryni Izrael 4:0 na zápasy, o rok předtím zvítězili v Maie nad Portugalskem 3:1.

"Los proběhl tak, jak jsme očekávali. Víme, že Češi mají velmi dobré hráče. I já zde ale mám své nejlepší tenisty, kteří udělají maximum," řekl korejský kapitán Čong Čong-sam.