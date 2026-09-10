Kruté, bolestivé. Slavia byla pět minut od prvního triumfu, rozhodla chyba Chorého

Fotbalisté Slavie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů v dlouhém oslabení proti Lens neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení prohráli 2:3.
Po bezbrankovém poločase dostal ve 49. minutě červenou kartu střídající Mikuláš Konečný, skóre navzdory početní nevýhodě otevřel Danijel Šturm. Bývalý slávista Abdallah Sima vyrovnal, Šturm pak v 88. minutě opět poslal Pražany do vedení. V nastavení ale otočili stav Florian Thauvin a Ruben Aguilar.
Slavia nedokázala ukončit dlouhé čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. V pohárech úřadující český mistr nevyhrál pošestnácté za sebou. V dalším kole Pražané 13. října nastoupí v Baku proti nováčkovi soutěže Sabahu.
Trenér Slavie Trpišovský nasadil čtyři letní posily Ayaosiho, Šturma a Poláky Nowaka s Kubiakem, který dostal nalevo přednost před Juráskem. Český reprezentant po doléčení nedávného zranění ještě do základní sestavy nenaskočil. Jen na lavičce začal Chorý, na hrotu útoku byl místo něj Chytil. V sestavě Lens nechyběl bývalý slávista Sima.
Pražané začali náporem a po 25 sekundách mohli otevřít skóre. Šturm využil soupeřova podklouznutí a dostal se do brejku, místo přihrávky z levé strany zvolil technickou střelou a minul. Isife se v 10. minutě pokusil zaskočit gólmana Rissera nákopem z poloviny hřiště, odkrytou branku ale těsně netrefil.
Francouzský vicemistr začal hrozit až po půlhodině. Ve 30. minutě našel Bulatovič ve vápně volného Simu, tomu se ale zamotal míč mezi nohy a ve velké šanci vůbec nezakončil. Poté si na rohový kop naskočil Udol a domácí proti hlavičce podržel gólman Markovič.
V 35. minutě po Šturmově přihrávce dostal nadvakrát míč do sítě Ayaosi, branka ale nemohla platit, neboť domácí křídelník předtím zahrál rukou. Na opačné straně vyslal technickou střelu kapitán Thauvin a Markovič se musel natahovat, aby míč vyrazil.
Do druhé půle nahradil zraněného Zimu mladík Konečný, premiéra v Lize mistrů se mu ale nepovedla. Těsně před vápnem zastavil Simu a řecký sudí Fotias ho po zásahu od videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru ve 49. minutě vyloučil. Thauvin z přímého kopu vypálil vedle.
Pražané navzdory oslabení otevřeli skóre. Šturm si v 51. minutě zpracoval dlouhý nákop, mezi přesilou protihráčů si navedl míč na střelu a technickým pokusem k tyči překonal Rissera. Slovinský křídelník dal druhý soutěžní gól za Slavii po trefě v nedávném vítězném derby na Spartě.
Vyrovnat mohl kapitán Thauvin, jeho hlavičku za již překonaným Markovičem odvrátil Vlček. Německý trenér Lens Toppmöller, který předloni v Evropské lize zdolal Slavii s Frankfurtem, třikrát vystřídal. Jeden z nových hráčů Édouard v dobré pozici hlavičkoval jen do Markoviče.
Hostům se přesilovka nedařila, přesto v 73. minutě se štěstím vyrovnali. Bránící Chaloupek zblokoval střelu ve vápně jen k volnému Simovi a ten zblízka prostřelil Markoviče. Vzhledem ke slávistické minulosti gól příliš neslavil. Otočit stav mohl aktivní Thauvin, v 78. minutě o kousek přestřelil.
Poté při samostatném úniku Ganioua podržel Slavii Markovič. Vítěz domácího poháru a nedávný přemožitel Paris St. Germain ze Superpoháru nehrál přesilovku dobře a v 88. minutě znovu inkasoval. Gólman Risser nedůrazně odvrátil míč a domácí Šturm v 88. minutě korunoval zřejmě životní výkon druhou trefou, z hranice vápna tentokrát do odkryté branky.
Zaplněný Eden se už začínal těšit na první výhru v hlavní fázi Ligy mistrů po 19 letech, v nastavení ale zcela oněměl. Nejprve v první minutě Thauvin hlavičkou vyrovnal a o dvě minuty později po nepřesné přihrávce střídajícího Chorého zamířil přesně k tyči střídající Aguilar. Slavia poprvé v sezoně prohrála, domácí soutěž vede bez porážky. Lens venku v pohárech zvítězil po 16 duelech.
Hlavní fáze pohárů se třetím rokem hraje ligovým systémem. Všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. Každý tým absolvuje osm zápasů s různými soupeři, z toho čtyři doma i venku.
1. kolo fotbalové Ligy mistrů:
Slavia Praha - RC Lens 2:3 (0:0)
Branky: 51. a 88. Šturm - 73. Sima, 90.+1 Thauvin, 90.+3 Aguilar. Rozhodčí: Fotias - Meintanas, Papadakis (všichni Řec.) - Kwiatkowski (video, Pol.). ŽK: Ganiou (Lens). ČK: 49. Konečný, 87. Řehák (asistent, oba Slavia). Diváci: 18.542.
Slavia: Markovič - Vlček, Zima (46. Konečný), Chaloupek - Isife (84. Schranz), Nowak (82. Diakité), Sadílek, Kubiak (76. Jurásek) - Ayaosi, Šturm - Chytil (76. Chorý). Trenér: Trpišovský.
Lens: Risser - Antonio, Ganiou, Sagnan (62. Édouard) - Skóraš (62. Aguilar), Haidara (75. Sotoca), Bulatovič, Udol - Thauvin, Sima (75. Kadile) - Ivanovič (61. Mesloub). Trenér: Toppmöller.
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