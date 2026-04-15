Krize v Budějovicích. Nigerijská majitelka prodej odmítá, klub přijde o stadion

Českobudějovická rada dnes vypověděla fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu. Klub na něm nestihne dokončit příští sezonu a hrozí tak, že od Fotbalové asociace ČR (FAČR) nedostane licenci.
Radnice avizovala, že pokud majitelka klubu Dorothy Nneka Edeová Dynamo neprodá, městský stadion nebudou moci fotbalisté k zápasům využívat. Výpovědní lhůta je rok a začne platit 1. května. ČTK to řekl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (Naše Česko).
"Budeme dělat nějaké kroky, abychom fotbal v Budějovicích udrželi. Paní majitelku vždy rádi pozveme ke stolu a pořád platí naše nabídka na odkup klubu, kterou jsme jí včera (v úterý) dali," uvedl.
Edeová v úterý zveřejnila prohlášení, že klub neprodá a nabídku města neakceptuje. Obě strany se nebavily o částce, za niž by byl klub na prodej. Vedení radnice však uvedlo, že je ochotné majitelce zaplatit peníze, které do Dynama investovala. Město by pak hledalo nového kupce a klub provozovalo jen dočasně.
"Pokud by paní majitelka chtěla hrát fotbal s klubem jinde, záleželo by na rozhodnutí FAČR, zda by asociace přesun povolila. Kdyby skutečně z Českých Budějovic odešla, zřejmě by si s sebou vzala i hráče, kteří mají platnou smlouvu. Akademie s mládežnickými týmy by zůstala zde," řekl Maroš.
Město klubu poskytuje měsíčně téměř půl milionu korun na údržbu stadionu. Radnice vždy žádá roční vyúčtování těchto služeb, což je součástí smlouvy s Dynamem. Klub měl vyúčtování dodat do 28. února, ale dodal jej po urgenci s více než měsíčním zpožděním.
Externí spolupracovník Dynama na manažerské pozici se navíc v předminulém týdnu v noci natáčel před radnicí, kdy nadával Marošovi. Záznam z toho pak zveřejnil na sociální síti.
Město proto uvedlo, že situace v klubu je nadále neúnosná a rozhodlo se ji řešit odkoupením Dynama.
ŽIVĚ Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo více než 20 obchodních lodí
Hormuzským průlivem během posledních 24 hodin proplulo více než 20 obchodních plavidel, přestože Írán hrozí útoky a snaží se omezit provoz v oblasti. Některé lodě kvůli riziku pluly s vypnutými transpondéry, zatímco Spojené státy mezitím zahájily blokádu íránských přístavů.
Magyar ve státním rozhlase oznámil reformu veřejnoprávních médií
Nová maďarská vláda dosud opoziční strany Tisza chce reformovat veřejnoprávní média, aby obnovila jejich nezávislost. Ve středu to v rozhovoru se státem ovládaným rozhlasem Kossuth Rádió prohlásil vítěz nedělních parlamentních voleb a pravděpodobný budoucí premiér Péter Magyar, jehož Tisza se v novém parlamentu bude opírat o ústavní většinu.
KVÍZ: Dostali byste se na střední školu? Změřte síly s deváťáky!
Přijímací zkoušky na střední školy jsou velké téma. Ať už vám připadají příliš náročné, nebo naopak jednoduché, rozhodně neuškodí, pokud bude váš úhel pohledu podložený osobní zkušeností. Jste ve svých znalostech kovaní v kramflecích, nebo naopak školáky upřímně litujete? Vyzkoušejte, jak si stojíte, v následujícím kvízu. Otázky pochází z reálných přijímacích zkoušek.
Historický milník pro český hokej v zámoří. Pastrňák a Nečas to dokázali
Český hokejový útočník David Pastrňák v NHL asistoval u výhry Bostonu 4:0 nad New Jersey a v posledním zápase základní části zakulatil svůj bodový zisk na 100 bodů. Přes magickou hranici se dostal počtvrté v kariéře. Jen o pár hodin později na něj navázal také Martin Nečas.
Za kolik se dá v Česku důstojně žít? Na částku nedosáhnou tři čtvrtiny žen
Minimální důstojná mzda za práci na plný úvazek k pokrytí potřeb dospělého s dítětem, volného času i menšího spoření činila loni v Česku 48 336 korun hrubého. Meziročně se zvedla o zhruba 2500 korun.