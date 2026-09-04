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Sport

Křetínský definitivně ovládne West Ham. Pomohl mu skandál bývalého majitele

ČTK
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Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský by se podle britských médií měl stát největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United. Podle deníku The Times uzavřel český miliardář dohodu, po jejímž naplnění má navýšit svůj podíl z dosavadních 27 na 46 procent.

Daniel Křetinský - EPH
Daniel KřetinskýFoto: HN – Jan Rasch
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Plán na posílení vlivu Křetínského byl v létě reakcí na skandál spolumajitele klubu Davida Sullivana, jenž drží přes 38 procent.

Sedmasedmdesátiletý britský miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen. V červnu proto bývalý podnikatel v pornografickém průmyslu a vydavatel novin odstoupil z vedoucích funkcí v klubu. Zůstává nicméně největším akcionářem klubu, za který hraje český záložník Tomáš Souček a jenž v minulé sezoně sestoupil z Premier League.

Křetínský začátkem srpna odprodal více než dvě procenta svého podílu v klubu podnikateli Jakubu Havrlantovi. Podle britských i tuzemských médií potřeboval Křetínský snížit svůj podíl pod 25 procent, aby mohl nadále usilovat o odkup 25,1 procenta akcií spolupředsedkyně klubu Vanessy Goldové. Po překročení polovičního podílu v londýnském klubu by totiž podle akcionářské dohody z roku 2021 musel Křetínský koupit i Sullivanův podíl 38,8 procenta.

Goldová těsně předtím v prohlášení uvedla, že se dohodla na prodeji svých akcií konsorciu vedenému Amandou Staveleyovou, která v minulosti pomáhala saúdskoarabskému konsorciu s převzetím Newcastlu.

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Podle nové dohody by se měl Křetínský přece jen stát s převahou největším akcionářem West Hamu. Sullivan by měl nově vlastnit 40 procent, americký investor Tripp Smith 11 procent a zbývající tři procenta připadnou dalším menším akcionářům.

Celá transakce by podle britských médií měla být dokončena ještě v září. Změny pak nastanou také ve složení vedení klubu.

Věci se daly do pohybu po zájmu Staveleyové. Současní akcionáři využili svého práva odkoupit podíl přednostně. Křetínský by tak nakonec naplnil záměr klub ovládnout. Jeho cílem je rychlý návrat mužstva do Premier League.

Křetínský je spoluvlastníkem West Hamu od listopadu roku 2021 prostřednictvím své společnosti 1890s holdings.

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