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Sport

Křetínský anglický West Ham neovládne, předsedkyně klubu mu podíl neprodá

ČTK

Daniel Křetínský se podle Reuters největším akcionářem fotbalového West Hamu nestane, předsedkyně Vanessa Goldová mu svých 25,1 procenta akcí neprodá.

Daniel Křetinský - EPH
Daniel KřetinskýFoto: HN – Jan Rasch
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Připravujeme podrobnosti…

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