Křetínský anglický West Ham neovládne, předsedkyně klubu mu podíl neprodá

Daniel Křetínský se podle Reuters největším akcionářem fotbalového West Hamu nestane, předsedkyně Vanessa Goldová mu svých 25,1 procenta akcí neprodá.
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Slavný horolezec Nirmal Purja zahynul pod lavinou. I s celou svou expedicí
Čtvrteční pád laviny na pákistánské hoře Broad Peak zabil všech deset členů horolezecké expedice, kterou vedl známý sportovec Nirmal Purja. V sobotu to oznámila na sociálních sítích jeho společnost Elite Exped. V pátek se ještě šest z deseti členů výstupu na 12. nejvyšší horu světa pohřešovalo a záchranáři po nich pátrali.
Žena se vrátila z Ugandy s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu. Odvezli ji na Bulovku
Fakultní nemocnice Bulovka v Praze přijala ženu s podezřením na některou z vysoce nebezpečných nákaz po návratu z Ugandy, řekla mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová. Pravděpodobnost nákazy ženy je podle ministerstva zdravotnictví velmi nízká a veřejnosti podle něj nehrozí žádné riziko. Výsledky testů budou podle ředitele Odboru ochrany veřejného zdraví MZd Matyáše Fošuma známé zřejmě v neděli.
Jde o pohyby vojsk. Merz chystá tajný plán, jak obejít „zrádcovské“ země AfD
Německá vláda hledá způsob, jak v krizové situaci obejít vlastní spolkové země. Berlín se totiž obává, že vítězství krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) v blížících se volbách ve východoněmeckých zemích by mohlo ohrozit přesuny vojsk NATO při případném konfliktu s Ruskem. Vznikají proto plány, které by Berlínu umožnily zemské vlády obejít.
Migranti už tak snadno nedoplavou. Španělé staví zábrany na nejcitlivějším místě
U španělského města Ceuta, které je na severu Afriky, začala v sobotu ráno instalace bariéry proti migrantům na moři. Podle médií o tom informovalo ministerstvo vnitra. Právě přes moře se dostalo do Ceuty mnoho lidí při čtvrtečním živelném přechodu hranice. Situace ve městě byla dnes ráno klidná. Starosta Ceuty Juan Jésus Vivas dnes odpoledne řekl, že se nevrátila zcela do normálu.
ŽIVĚ Baník - Slavia 0:3. Hosté trestají děravou obranu domácích potřetí, trefil se Sadílek
Sledujte online přenos z utkání druhého kola fotbalové Chance Ligy mezi Baníkem Ostrava a Slavií Praha.