Krejčíková už si tentokrát vítězství vzít nenechala, v Rijádu je dál ve hře o postup

S Igou Šwiatekovou to nevyšlo, proti Jessice Pegulaové už ale Barbora Krejčíková skvěle rozehraný zápas k vítězství dotáhla. Na Turnaji mistryň v Rijádu porazila finalistku letošního US Open 6:3, 6:3 a je ve hře o postup do semifinále. O to se utká ve čtvrtek s další Američankou Coco Gauffovou.

2:12 Sestřih utkání Krejčíková - Pegulaová na Turnaji mistryň v Rijádu | Video: Canal+ Sport