Krejčíková se ve Štrasburku vrátí na kurty. Nehrála více než půl roku

Loňská wimbledonská vítězka Barbora Krejčíková se po více než půlroční pauze vynucené zdravotními problémy vrátí k tenisu ve Štrasburku.

Turnaj, na kterém současná patnáctá hráčka světa získala v roce 2021 první titul ve dvouhře, se uskuteční od 18. května a bude generálkou na Roland Garros. Krejčíková informovala o své účasti na instagramu.

Devětadvacetiletá Krejčíková hrála naposledy v listopadu na Turnaji mistryň v Rijádu, kde v semifinále podlehla Číňance Čeng Čchin-wen. Od té doby se potýkala ze zdravotními problémy. Nyní se dlouho zotavovala ze zranění bederní části zad.

"Je smutné, že jsem musela vynechat tak velkou část sezony. Doufala jsem, že zranění nebude tak vážné a že rekonvalescence bude rychlejší. Snažím se na to ale nahlížet s optimismem, že to teď bude pozitivní a půjde to jen dopředu," řekla Krejčíková nedávno během kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové v Ostravě, kam přijela podpořit český tým.

Ve Štrasburku se zkusí rozehrát před Roland Garros, na kterém před čtyřmi roky ovládla dvouhru i čtyřhru.