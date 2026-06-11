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Sport

Krejčíková porazila Vandewinkelovou a postoupila v Hertogenboschi do čtvrtfinále

ČTK

Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaji v Hertogenboschi do čtvrtfinále. Předloňská šampionka Wimbledonu dnes porazila Belgičanku Hanne Vandewinkelovou 6:1, 6:4. V boji o semifinále se utká s Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou.

French Open
Barbora KrejčíkováFoto: REUTERS
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Třicetiletá Krejčíková zvítězila nad 97. hráčkou světa Vandewinkelovou za hodinu a 20 minut. Belgické soupeřce, která v 1. kole vyřadila jinou Češku Nikolu Bartůňkovou, vzala třikrát servis. Sama byla na podání stoprocentní a zaznamenala také pět es.

"Jsem velmi šťastná, že se mi daří a mohu tady hrát. Mám z toho skvělý pocit. Hru na trávě mám ráda. Moc děkuji fyzioterapeutům, kteří mi pomáhají, abych byla zdravá," řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková.

Svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka, která plní v Hertogenboschi roli nasazené osmičky, navázala na úvodní vítězství nad Mexičankou Renatou Zarazúaovou a opět neztratila ani set. První sadu proti Vandewinkelové získala díky vedení 5:0.

Ve druhé sadě odvrátila česká hráčka v šesté hře jediný brejkbol a poté udeřila. Za stavu 4:4 dostala na přijmu soupeřku pod tlak, vypracovala si celkem osm brejkbolových možností a tu poslední využila. Duel poté uzavřela při prvním mečbolu.

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