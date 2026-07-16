Krejčíková a Valentová postoupily v Aténách do čtvrtfinále, přidaly se k Bejlek

Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postoupily na turnaji v Aténách do čtvrtfinále, kde doplnily Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Carole Monnetovou z Francie jednoznačně 6:0, 6:2, sedmá nasazená Valentová si poradila s Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou 6:3, 6:2.
Dvojnásobná grandslamová šampionka Krejčíková byla proti soupeřce z třetí stovky žebříčku jasnou favoritkou. První hru ztratila až na počátku druhé sady a nezastavil ji ani následný prohraný servis. V dalším kole ji čeká zápas s olympijskou vítězkou Čeng Čchin-wen z Číny.
Devatenáctiletá Valentová sebrala zkušené Sasnovičové v prvním setu podání třikrát, v druhé sadě dokonce čtyřikrát. Zvítězila za hodinu a 17 minut a o semifinále bude hrát se stejně starou Ruskou Alinou Kornějevovou, která hladce vyřadila druhou nasazenou Američanku Ann Liovou.
Valentová hrála čtvrtfinále i před svým wimbledonským debutem, prošla do něj na travnatém turnaji v Eastbourne. Do semifinále letos postoupila jen na turnaji nižší úrovně WTA ve Francii.
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