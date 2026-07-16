Přeskočit na obsah
Benative
16. 7. Luboš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Krejčíková a Valentová postoupily v Aténách do čtvrtfinále, přidaly se k Bejlek

ČTK

Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová postoupily na turnaji v Aténách do čtvrtfinále, kde doplnily Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Carole Monnetovou z Francie jednoznačně 6:0, 6:2, sedmá nasazená Valentová si poradila s Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou 6:3, 6:2.

Wimbledon
Barbora KrejčíkováFoto: REUTERS – Andrew Couldridge
Reklama

Dvojnásobná grandslamová šampionka Krejčíková byla proti soupeřce z třetí stovky žebříčku jasnou favoritkou. První hru ztratila až na počátku druhé sady a nezastavil ji ani následný prohraný servis. V dalším kole ji čeká zápas s olympijskou vítězkou Čeng Čchin-wen z Číny.

Devatenáctiletá Valentová sebrala zkušené Sasnovičové v prvním setu podání třikrát, v druhé sadě dokonce čtyřikrát. Zvítězila za hodinu a 17 minut a o semifinále bude hrát se stejně starou Ruskou Alinou Kornějevovou, která hladce vyřadila druhou nasazenou Američanku Ann Liovou.

Valentová hrála čtvrtfinále i před svým wimbledonským debutem, prošla do něj na travnatém turnaji v Eastbourne. Do semifinále letos postoupila jen na turnaji nižší úrovně WTA ve Francii.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Schůze vlády, Filip Turek
Schůze vlády, Filip Turek
Schůze vlády, Filip Turek

Turek se nebude účastnit porad vedení ani oficiálních jednání na ministerstvu

Poslanec Motoristů Filip Turek se nadále nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení na ministerstvu životního prostředí. Turek tam působil jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, funkci však přestal vykonávat v souvislosti s vyšetřováním své pondělní dopravní nehody. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama