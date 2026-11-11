Krejčí překvapil odvážnými plány na Španělsko. Jen si musím pohlídat červenou, říká

Fotbalista Ladislav Krejčí považuje španělskou reprezentaci za nejlepší na světě. Přesto se národní tým pokusí úřadující mistry světa a Evropy ve čtvrtečním utkání Ligy národů na Letné porazit, uvedl sedmadvacetiletý kapitán mužstva na tiskové konferenci.
Obránce ujistil, že si dá pozor, aby nebyl znovu vyloučen jako v prvním vzájemném utkání skupiny A3 v Oviedu, které Španělé v říjnu vyhráli 3:1.
Španělé jsou jednoznačným favoritem zápasu, Krejčí konfrontaci s nimi vítá. „Je pro nás čest porovnávat se s nejlepšími, ale zároveň chceme předvést co nejlepší výkon a mistry světa porazit,“ řekl kapitán.
Český tým chce navázat na druhý poločas duelu v Oviedu, kdy se mu podařilo snížit a dostat se s šampiony na kontakt. „Určitě chceme jít naší cestou. Postupné věci nám v prvním vzájemném zápase vycházely, ne vždy, ale bylo mnoho pozitivního, co jsme si z toho vzali. Budeme se snažit nejen příštím zápasem zdokonalovat, v defenzivě i ofenzivě,“ uvedl obránce anglického Wolverhamptonu.
„Víme, že Španělsko je nejlepší na světě. Dokazuje to na mnoha úrovních a v mnoha aspektech. Je to hlavně o našich věcech, které se týkají nás. Víme, v jaké fázi se nacházíme. Pro nás je to neskutečná výzva. Porovnávat se s takovými týmy není vůbec jednoduché, to víme. Přesto se pokusíme uspět,“ dodal rodák z Rosic.
Snahu o vyrovnání v Oviedu zkomplikoval právě Krejčí, který byl v závěru po dvou žlutých kartách vyloučen. Španělé si pak výhru pojistili třetím gólem. „Na červenou kartu si určitě musíme dát pozor. A já obzvlášť,“ ujistil Krejčí s úsměvem.
Dalšími účastníky skupiny jsou Anglie a Chorvatsko, český tým všechny čtyři úvodní zápasy prohrál. Po čtvrtečním duelu na Letné nastoupí ještě v neděli v Chorvatsku. „Je velice důležité zabodovat. Hrajete přece pro body, vítězství a poháry. Zároveň si však uvědomme, v jaké jsme fázi, co tahle soutěž pro nás znamená,“ poznamenal bývalý hráč Zbrojovky Brno, Sparty a Girony.
„Cílem je postup na mistrovství Evropy. Chceme se herně připravit, abychom byli co nejlepší v kvalifikaci a následně na Euru. Zítra ale jdeme vyhrát a předvést co nejlepší výkon, opakovat věci, které nám vycházely,“ dodal.
Spolupráci se španělskými trenéry pod vedením Santiho Denii si pochvaluje. „Pro všechny je to neskutečná zkušenost a oživení věcí, vnímání fotbalu. Je to jiná metodika. Měl jsem čest ve Španělsku působit, takže pro mě je to oživení toho, co se tam dělalo. Ale jde i o spoustu nových věcí, co se můžu učit. To mám na fotbale rád, poznávat různě herní styly,“ řekl Krejčí. „Nechci mluvit za ostatní, máme hodně hráčů, kteří v zahraničí ještě nepůsobili. I pro ně je skvělé, že poznají jinou metodiku, řešení situací a posune je to o několik kroků dopředu. Jsme za to rádi, cítíme se skvěle“ doplnil.
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