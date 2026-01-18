Přeskočit na obsah
Benative
18. 1. Vladislav
Sport

Krejčí pomohl Wolves k bodu. V Anglii se spekuluje o tom, že definitivně změnil dres

Sport,ČTK

Ladislav Krejčí pomohl fotbalistům Wolverhamptonu v anglické lize udržet čisté konto, jeho tým ve 22. kole hrál doma s Newcastlem bez branek. Wolves natáhli sérii bez porážky na čtyři zápasy. Součástí této šňůry je jejich jediná ligová výhra 3:0 nad West Hamem, která byla dodnes také jedinou udrženou nulou v soutěži.

Premier League - Wolverhampton Wanderers v Newcastle United
Ladislav Krejčí ve zdi (druhý zprava)Foto: REUTERS
Krejčí se spoluhráči zůstal na posledním místě tabulky se čtrnáctibodovou ztrátou na záchranu. Newcastle přišel o body po sérii tří výher a v tabulce je osmý. Na pohárové příčky "Straky" ztrácejí dva body.

Podle anglických médií se utkáním s Newcastlem automaticky aktivovala opce, podle které by se mělo hostování z Girony proměnit v přestup. Krejčí by tak měl být čerstvě kmenovým hráčem Wolverhamptonu, na oplátku by do Španělska mělo mířit dalších 22,5 milionu liber.

Anglická fotbalová liga - 22. kolo: Wolverhampton - Newcastle 0:0.

1.

Arsenal

22

15

5

2

40:14

50

2.

Manchester City

22

13

4

5

45:21

43

3.

Aston Villa

21

13

4

4

33:24

43

4.

Liverpool

22

10

6

6

33:29

36

5.

Manchester United

22

9

8

5

38:32

35

6.

Chelsea

22

9

7

6

36:24

34

7.

Brentford

22

10

3

9

35:30

33

8.

Newcastle

22

9

6

7

32:27

33

9.

Sunderland

22

8

9

5

23:23

33

10.

Fulham

22

9

4

9

30:31

31

11.

Brighton

21

7

8

6

31:28

29

12.

Everton

21

8

5

8

23:25

29

13.

Crystal Palace

22

7

7

8

23:25

28

14.

Tottenham

22

7

6

9

31:29

27

15.

Bournemouth

21

6

8

7

34:40

26

16.

Leeds

22

6

7

9

30:37

25

17.

Nottingham

22

6

4

12

21:34

22

18.

West Ham

22

4

5

13

24:44

17

19.

Burnley

22

3

5

14

23:42

14

20.

Wolverhampton

22

1

5

16

15:41

8

