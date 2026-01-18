Krejčí pomohl Wolves k bodu. V Anglii se spekuluje o tom, že definitivně změnil dres

Ladislav Krejčí pomohl fotbalistům Wolverhamptonu v anglické lize udržet čisté konto, jeho tým ve 22. kole hrál doma s Newcastlem bez branek. Wolves natáhli sérii bez porážky na čtyři zápasy. Součástí této šňůry je jejich jediná ligová výhra 3:0 nad West Hamem, která byla dodnes také jedinou udrženou nulou v soutěži.
Krejčí se spoluhráči zůstal na posledním místě tabulky se čtrnáctibodovou ztrátou na záchranu. Newcastle přišel o body po sérii tří výher a v tabulce je osmý. Na pohárové příčky "Straky" ztrácejí dva body.
Podle anglických médií se utkáním s Newcastlem automaticky aktivovala opce, podle které by se mělo hostování z Girony proměnit v přestup. Krejčí by tak měl být čerstvě kmenovým hráčem Wolverhamptonu, na oplátku by do Španělska mělo mířit dalších 22,5 milionu liber.
Anglická fotbalová liga - 22. kolo: Wolverhampton - Newcastle 0:0.
1.
Arsenal
22
15
5
2
40:14
50
2.
Manchester City
22
13
4
5
45:21
43
3.
Aston Villa
21
13
4
4
33:24
43
4.
Liverpool
22
10
6
6
33:29
36
5.
Manchester United
22
9
8
5
38:32
35
6.
Chelsea
22
9
7
6
36:24
34
7.
Brentford
22
10
3
9
35:30
33
8.
Newcastle
22
9
6
7
32:27
33
9.
Sunderland
22
8
9
5
23:23
33
10.
Fulham
22
9
4
9
30:31
31
11.
Brighton
21
7
8
6
31:28
29
12.
Everton
21
8
5
8
23:25
29
13.
Crystal Palace
22
7
7
8
23:25
28
14.
Tottenham
22
7
6
9
31:29
27
15.
Bournemouth
21
6
8
7
34:40
26
16.
Leeds
22
6
7
9
30:37
25
17.
Nottingham
22
6
4
12
21:34
22
18.
West Ham
22
4
5
13
24:44
17
19.
Burnley
22
3
5
14
23:42
14
20.
Wolverhampton
22
1
5
16
15:41
8
