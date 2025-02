Přišel třes nohou a Krčmář si odstřelil bronz. Ve vytrvalostním závodě skončil osmý

Biatlonista Michal Krčmář skončil na mistrovství světa osmý ve vytrvalostním závodě. V Lenzerheide dnes sahal po medaili, ale připravil se o ni dvěma chybami na závěrečné položce. To byla jeho jediná střelecká zaváhání v závodě. Vyhrál Francouz Eric Perrot před Italem Tommasem Giacomelem a Francouzem Quentinem Fillonem Mailletem.

Krčmář po třech nulách držel na mezičase po třetí střelbě třetí místo a útočil na svoji první individuální medaili z MS.

Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu ale po chybách na závěrečné střelbě ztratil na bronzového Fillona Mailleta minutu a 3,4 sekundy. I tak se osmým místem postaral o nejlepší české individuální umístění na šampionátu ve Švýcarsku, jako první se dostal do první desítky.

"Nezvládl jsem to. Prostě se mi to ve čtvrtém kole dostalo hrozně do hlavy a nedokázal jsem se od toho oprostit. Čekal jsem už dlouho na první ránu, pak tam přišel třes nohou. Ačkoliv jsem se snažil ve čtvrtém kole přijet a být v normálním stavu jako předchozí tři položky, tak se mi to nepovedlo. A to je příčina toho, že jsem osmý a ne třetí," řekl českým novinářům Krčmář.

Po závěrečné položce byl Krčmář průběžně jedenáctý, ale v posledním okruhu se kvalitním během posunul o tři místa dopředu. Počtvrté v kariéře byl ve vytrvalostním závodě na MS mezi nejlepšími osmi.

Čtyřiatřicetiletý český reprezentant zopakoval umístění z roku 2023. Jeho maximem v této disciplíně i celkově v individuálních závodech na MS je páté místo z Osla 2016, o rok později byl v Hochfilzenu šestý.

"Těch výsledků v desítce je docela dost a jestli budu čtvrtý nebo desátý, je mým fanouškům asi jedno, oni chtějí medaili, že jo? Převládá ale ve mně spokojenost z kvalitního závodu, kvalitně odvedené práce a jediná hořkost je, že jsem nezvládl tu čtvrtou střelbu. Takový je ale sport, a kdyby to zvládal každý, tak jsou tam všichni," doplnil Krčmář.

Další čeští reprezentanti se kvůli střeleckým chybám neprosadili. Vítězslav Hornig se zařadil na 27. místo se čtyřmi trestnými minutami.

"Byl to závod dvou částí. Jednu jsem zvládl, druhou ne. Co bylo na dnešním závodě dobré, byl běh. Necítil jsem se vůbec špatně, tempo jsem si rozvrhl docela dobře. Co jsem ale nezvládl, byla dnes střelnice," uvedl Hornig.

"Dlouho jsem nezažil, že by se vítr během položky tolikrát změnil. Bohužel jsem se v tom cvakání dnes trošičku ztratil," podotkl.

Tomáš Mikyska, který byl loni na MS ve vytrvalostním závodě desátý, při prvním startu na šampionátu v Lenzerheide šestkrát chyboval a obsadil 63. místo. Jonáš Mareček měl sedm trestných minut a zařadil se na 83. pozici.

"Po běžecké stránce to byl určitě nejlepší závod za celou sezonu. Musím ale říct, že zdejší střelnice je docela těžká. A měl jsem i dnes docela smůlu na třetí položce, kde se mi točil vítr z jedné strany na druhou. Cvakal jsem tam a zpátky, ale prostě to nešlo," řekl Mikyska.

Po třech chybách na třetí položce bouchl zlostí do podložky. "Jo, to byla fakt frustrace. Když se vítr točí každou ránu na jinou stranu, je to prostě nejhorší," doplnil.

Třiadvacetiletý Perrot získal první individuální titul. V Lenzerheide už byl členem zlaté smíšené štafety a má bronz ze stíhacího závodu. S jednou trestnou minutou porazil o 52,4 sekundy Giacomela, který měl rovněž jednu chybu a po dvou pátých místech slaví první cenný kov v závodech jednotlivců. Bronz navzdory třem minelám na střelnici vybojoval Fillon Maillet. Za vítězným Perrotem zaostal téměř o dvě minuty.

Propadli favorizovaní Norové, nejlepší z nich Endre Strömsheim byl až devátý. Rekordman v počtu individuálních titulů Johannes Thingnes Bö, který vyhrál vytrvalostní závod na posledních dvou MS, skončil dvacátý. Závod si pokazil už třemi chybami na první položce, celkem nasbíral pět trestných minut.

Mistrovství světa v biatlonu v Lenzerheide (Švýcarsko):

Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. Perrot (Fr.) 47:58,1 (1 tr. minuta), 2. Giacomel (It.) -52,4 (1), 3. Fillon Maillet (Fr.) -1:59,5 (3), 4. Hiidensalo (Fin.) -2:14,9 (0), 5. Hartweg (Švýc.) -2:15,5 (2), 6. Fak (Slovin.) -2:18,8 (1), …8. Krčmář -3:02,9 (2), 27. Hornig -5:15,6 (4), 63. Mikyska -7:23,2 (6), 83. Mareček (všichni ČR) -10:46,7 (7).