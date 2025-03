"Být to takhle všude, nikdy neskončím kariéru." Krčmář ve stíhačce stáhl 19 míst

Biatlonista Vítězslav Hornig ve stíhacím závodě Světového poháru v Novém Městě na Moravě udržel 15. místo ze sprintu. Skvělou stíhačku předvedl na Vysočině Michal Krčmář, který si polepšil o devatenáct míst na 21. pozici. Vyhrál Švéd Sebastian Samuelsson, jenž vyjížděl z jedenáctého místa po sprintu.

Nejlepší český biatlonista této sezony Hornig se po dvou chybách vleže propadl na 24. příčku, ale na dalších položkách byl přesný a vrátil se na pozici, z níž vystartoval.

"Patnácté místo určitě beru všemi deseti. Na druhou stranu jsem si lepší výsledek odstřelil na první položce. V tomhle kontextu to zamrzí, ale 15. místo rozhodně musím brát," řekl novinářům Hornig.

Krčmářovi k posunu ze 40. místa na začátek třetí desítky pomohla především bezchybná střelba. "Jsem rád, že jsem našel vnitřní klid na střelnici a zvolil dobře taktiku. Závod mě bavil," uvedl Krčmář, který si oproti sprintu polepšil poprvé v sezoně.

"Jsem rád, že jsem se výkonem na střelnici mohl odvděčit fanouškům za to, jakou perfektní kulisu nám tu vytváří. Atmosféra je úžasná, užívám si to tu od čtvrtka. Kdyby to bylo takhle všude, nikdy neskončím kariéru," podotkl Krčmář.

Tomáš Mikyska udělal tři chyby a polepšil si o tři příčky na 33. místo. Jonáš Mareček po sedmi trestných kolech dojel pětapadesátý, klesl o sedm míst.

"Spokojený určitě nejsem, dneska to mohlo být mnohem lepší. Ležky mě mrzí, obě dvě rány. Na poslední jsem si vždycky počkal. Nevím, proč jsem to udělal. Možná jsem byl nervózní, že to může být nula, a vždy ji prostě poslal pryč," uvedl Mikyska, který startoval ve vysokých teplotách se zkrácenou kombinézou na nohách.

"Určitě to pomohlo. Nebylo to úplně stoprocentní, protože mi furt bylo vedro, ale pomoc to byla. Vyrazil jsem takhle podruhé. Už jsem jel takhle nakrátko na juniorském mistrovství světa v Obertiliachu, kde jsme měli dost podobné počasí," doplnil Mikyska.

Bezchybná střelba a rychlý běh vynesly do čela Samuelssona. Už po druhé položce se díky zaváháním lídrů závodu včetně vítěze sprintu Emiliena Jacquelina dostal do čela a vedení už nepustil. Radoval se z prvního individuálního triumfu v této sezoně Světového poháru, celkově je to jeho pátá výhra v SP.

Zvítězil o 26,4 sekundy před Italem Tommasem Giacomelem, jenž navzdory dvěma chybám udržel druhou pozici ze sprintu. Na třetím místě, z nějž vyjížděl, zůstal i po třech trestných kolech Nor Johannes Thingnes Bö. Posunul se díky tomu do čela průběžného pořadí Světového poháru.

Dosavadní lídr SP Sturla Holm Laegreid sice vylétl ze 14. místa po sprintu až na páté, ale žlutý trikot neudržel. Na svého slavnějšího krajana ztrácí pět bodů.

Tereza Voborníková si ve stíhacím závodě polepšila na 15. místo. Na střelnici jednou minula a oproti pozici ze sprintu se posunula o dvě příčky. Vyhrála Francouzka Julia Simonová, která navázala na loňský světový titul z Vysočiny. Markéta Davidová, jež se ve sprintu vrátila po zranění zad 52. místem, do stíhacího závodu nenastoupila.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. Samuelsson (Švéd.) 32:22,1 (0 tr. okruhů), 2. Giacomel (It.) -26,4 (2), 3. J. T. Bö (Nor.) -38,7 (3), 4. Fillon Maillet (Fr.) -45,3 (3), 5. Laegreid (Nor.) -53,2 (1), 6. Hartweg (Švýc.) -1:14,8 (1), …15. Hornig -2:11,4 (2), 21. Krčmář -2:38,6 (0), 33. Mikyska -3:57,0 (3), 55. Mareček (všichni ČR) -7:51,1 (7).

Průběžné pořadí SP (po 16 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 936, 2. Laegreid 931, 3. Jacquelin 694, 4. Perrot (oba Fr.) 670, 5. Samuelsson 669, 6. Giacomel 615, …20. Hornig 310, 32. Krčmář 167, 40. Mareček 104, 56. Václavík 28, 68. Mikyska 13, 86. Štvrtecký (všichni ČR) 1.

Ženy (10 km): 1. Simonová (Fr.) 30:56,0 (1), 2. H. Öbergová (Švéd.) -17,2 (2), 3. Michelonová -19,2 (2), 4. Jeanmonnotová (obě Fr.) -20,4 (2), 5. Grotianová Něm.) -24,1 (1), 6. Wiererová (It.) -29,6 (1), …15. Voborníková -1:53,7 (1), 33. Jislová -3:15,9 (3), 53. Charvátová (všechny ČR) -5:03,1 (8).

Průběžné pořadí (po 16 z 21 závodů): 1. Preussová (Něm.) 933, 2. Jeanmonnotová 897, 3. Simonová 685, 4. Richardová (Fr.) 590, 5. Michelonová 588, 6. E. Öbergová (Švéd.) 571, …25. Voborníková 229, 27. 27. Davidová 223, 41. Jislová 135, 52. Charvátová 69, 81. Otcovská (ČR) 9.