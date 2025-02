Krčmář nechal zapití stříbra na realizační tým. Někteří slavili až do tří do rána

Biatlonista Michal Krčmář oslavil středeční stříbro ze smíšených štafet na mistrovství světa v Lenzerheide symbolickou "deckou" šampaňského, větší oslavy nechal na členech realizačního týmu.

Závod, který dotáhl po povedeném finiši k druhému místu, si ještě před spaním přehrál, potěšily ho též gratulace Nora Tarjeie Böa či Italky Lisy Vittozziové. V rozhovoru s českými novináři Krčmář řekl, že se už ale soustředí na další program MS.

"Pivo jsme si nedali. Nechal jsem to na realizačním týmu, který se mezi půlnocí a půl třetí ráno vracel na hotel. Zapili to za nás dostatečně," řekl s úsměvem Krčmář.

"Tomáš Mikyska ale dostal k narozeninám v Anterselvě šampaňské, tak ho přinesl na večeři a se sportovci jsme si alespoň symbolicky přiťukli. Máme tak nabitý program, že sice máme už úspěch zajištěný, ale pořád chceme podat ty nejlepší výkony, co v nás jsou," podotkl.

Čtyřiatřicetiletý rodák z Vrchlabí převzal ve středu štafetu na třetím místě a ze stejné příčky vyrazil i ze střelnice po závěrečné položce. A v posledním běžeckém kole za sebou jednak udržel hvězdného Nora Johannese Thingnese Böa i Švéda Sebastiana Samuelssona a ještě předběhl Němce Justuse Strelowa, na kterého po střelbě ztrácel téměř 20 sekund.

"V jedenáct jsem si lehl do postele a v rychlosti jsem si ten závod proklikal od začátku do konce, abych o něm měl jasnější představu. A pak jsem šel s příjemným pocitem spát," uvedl Krčmář.

"Já na začátku toho kola spíše řešil, co budu dělat, až mě Johannes se Samuelssonem dojedou, aby mi to vyšlo na cílovou rovinku. Když jsem ale viděl Strelowa, jak má těžké nohy, začal jsem přemýšlet, že ho dojedu, a úplně zapomněl na to, co se děje za mnou," líčil Krčmář.

Nejzkušenější český biatlonista v týmu získal na MS druhou medaili ze smíšených štafet a navázal na bronz z Anterselvy 2020. Češi také ukončili čtyřleté čekání na cenný kov z vrcholné akce. Naposledy uspěla v roce 2021 ve vytrvalostním závodu vítězná Markéta Davidová.

"Po tiskovce jsem přišel i do kamionu a bylo tam asi 40 lidí. Přišli nám gratulovat různí zástupci všech států, lyží a holí. To bylo něco, co nepamatuju, a bylo moc hezké vidět, že to všichni českému týmu přáli," uvedl Krčmář.

Potěšily ho také gratulace soupeřů. Zprávu mu poslali Vittozziová, Tarjei Bö, poblahopřál mu rovněž trenér norské reprezentace Siegfried Mazet.

"Sice to měli hořké, ale v cíli obešel všechny medailisty a potřásl jim rukou. Je vidět, že atmosféra je tu zdravá a přející. I na startu, když jsem stál s (Tommasem) Giacomelem a (Justusem) Strelowem, jsme si plácli pěstí a navzájem si popřáli, že si to rozdáme na férovku. To mě baví, to je super," doplnil Krčmář.