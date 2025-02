Krčmář je kritický i přes medaili: Hrajeme druhé housle, ti nejlepší jsou jinde

Žádný velký výsledek, ani propadák - tak hodnotil biatlonista Michal Krčmář nedělní 23. místo ve stíhacím závodě na mistrovství světa v Lenzerheide. Po třech trestných kolech dokončil závod na stejné příčce, jako do ní odstartoval, a skončil hned za krajanem Vítězslavem Hornigem.

V rozhovoru s českými novináři věřil, že mu před vytrvalostním závodem pomohou dva dny volna a pochválil i druhého Američana Campbella Wrighta.

"Je vidět, že to není špatné. Být dvaadvacátý a třiadvacátý na světě, to si nemusíme říkat, že tady hoříme. Na druhou stranu je vidět, že k tomu topu tu hrajeme druhé housle. Ti nejlepší jsou ještě o kousek jinde. Budu doufat, že se to během dvou dnů ještě trochu přerovná," řekl Krčmář.

Čtyřiatřicetiletý Krčmář zaujal hlavně v úvodu šampionátu, kde díky silnému finiši pomohl smíšené štafetě k nečekanému stříbru. Poté skončil ve sprintu třiadvacátý a v neděli dokončil "stíhačku" na stejné pozici.

"V únavě to není. Každý závod je tu na pocit jiný. Ani ta štafeta nebyla ode mě, co se týče pocitů na lyžích, něco extra. Mnohem lépe jsem se cítil v Anterselvě před pauzou," uvedl.

Další závod ho čeká až ve středu, na 20 kilometrů. "Zítra bude odpočinek a pak uvidíme, co se stane. Teď už nic nevymyslíte, pojedeme rutinu, co děláme dokola. Tělo je zajímavý hlavolam, kterému nikdy plně neporozumíme. Uvidíme, co se během těch dvou dní stane. Já doufám, že něco hezkého," podotkl Krčmář.

Ve vytrvalostních závodech na mistrovství světa se rodákovi z Vrchlabí dařilo. Čtyřikrát v nich skončil v první desítce, naposledy byl před dvěma lety v Oberhofu osmý.

"To jsou všechno jen čísla z historie. Každá sezona je jiná a ve středu to bude zase od nuly. Dvacet kilometrů, čtyři položky a koncentrace na střelnici," řekl Krčmář.

Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu 2018 pochválil také amerického reprezentanta Wrighta, který v nedělní stíhačce obhájil stříbro ze sobotního sprintu a je největším překvapením šampionátu.

"Je hezké, že se takové příběhy dějí. Je to velice zajímavé pro náš sport. Campbell je velice free člověk, takový crazy chlapík navenek a pohodář. Je motivací pro všechny mladé kolem, že když to dokázal on, oni mohou také," uvedl Krčmář.

Podle českého biatlonisty pomohl novozélandskému rodákovi přesun do amerického týmu, kde má větší možnosti.

"Co se týče servisů, lyží a všeho okolo, mají silné týmy výhodu. Pokud by nebyl v americkém týmu, určitě by tu byl, nebyl by na tom špatně a možná bych s ním finišoval. Určitě by ale nebyl až tak vepředu," doplnil Krčmář.