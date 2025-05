Krádež ano, ale kdo vlastně Spartu obral víc? Kosmická propast je i obžalobou vedení

"Krádež!" křičel sparťanský kouč Lars Friis po derby s fotbalisty Slavie v Edenu. Ale Oscarův gól připomínající Maradonovu boží ruku nenese vinu na celoroční letenské bídě. Ta jde na triko dánského trenéra a jeho nadřízených. Majitel klubu si musí položit zásadní otázku: Můžou stejní lidé najít cestu vzhůru?

Daniel Křetínský roky slýchal ironické narážky, že zatímco energetický a investiční byznys mu kvete, ten fotbalový mu dělá spíš reklamu na neumětela.

Do letenského klubu sypal stovky ročně milionů, ovšem návratnost v podobě trofejí byla dlouho na nule.

Když si myslel, že se to pod kouzelnou hůlkou neústupného Seveřana Briana Priskeho začíná otáčet, přišlo tvrdé procitnutí. West Ham United, ve kterém vlastní minoritní podíl, balancuje v Premier League nad propastí. A Sparta?

Sobotní porážka 1:2 ve slávistickém doupěti dokonala ligový rok hrůzy.

Hlavní trenér však byl odlišného názoru. "Viděl jsem spoustu dobrých věcí," hodnotil Lars Friis výkon letenského týmu, načež začal zuřit: "Hra rukou bez debat! Šílené, rozhodcovská komise by se měla probrat. Máme VAR, můžeme si pomoct. Tohle je nedostatečné. Každý v kabině ví, že to byla krádež."

Zřejmě to byla krádež, ovšem rozhodně tahle branka má v kontextu celé sezony marginální vliv na strmý výkonnostní propad šampionů minulého a předminulého ročníku české nejvyšší soutěže.

Friis a jeho šéfové by se měli dobře podívat na tabulku. V Chance lize zbývá ještě dohrát dvě kola, nicméně Letenští ztrácejí na mistrovskou Slavii 25 bodů.

To je kosmický rozdíl, který znamená obří potupu pro klub AC Sparta Praha a také velkou obžalobu jejího managementu.

Letenští pracují společně s červenobílou konkurencí mezi českou elitou s řádově vyšším rozpočtem než zbytek pelotonu, takže by oba velkokluby měly být odskočené od pronásledovatelů.

Místo toho zívá mezi Spartou a Slavií v lize pětadvacetibodová propast. Ale nejen to. Friisův soubor se dívá na záda Viktorii Plzeň, Baníku Ostrava a dokonce se musí bát i o čtvrté místo, neboť Jablonec má na něj ztrátu už pouhé dva bodíky.

Čili - mega průšvih. Bez ohledu na finále domácího poháru.

Priskeho nástupce se logicky vaří v kotli kritiky. V internetových diskusích mu příznivci rudých nemůžou přijít na jméno. "Zloděj není Oscar, ale Friis, protože Spartu obral už o hodně bodů," přisadil si s trochu sarkasmu jeden z nich.

Nebýt sportovního ředitele, Dán by již na střídačce nemohl být. Ale Tomáš Rosický ho opakovaně podržel a stále drží.

Jenže teď už musí být také pro něj nemyslitelná představa, že by Friis chystal mužstvo i na příští sezonu. Kouč již dostal spoustu příležitostí, aby sladil skřípající sparťanskou souhru, leč vůbec toho nevyužil.

V derby, které si pochvaloval, sparťané otevřeli slávistům dálnici u pravé lajny, Friis, ani jeho rádci na to nereagovali. Proč mužstvo nedrželo obranu v jedné řadě? A proč se opory nezlepšují, nýbrž zhoršují, což se rapidně projevilo u Martina Vitíka, jenž se i v derby při bránění třeba otáčel na druhou stranu, než měl?

Že trenér, který tohle dopustí, nemůže mít v šatně autoritu, je samozřejmé. Také Priske si musel respekt u hráčů vybudovat. Po čtyřgólovém výprasku v Edenu však našel pro hráčský materiál, který měl k dispozici, ideální rozestavení 3-4-3. A karty se překlopily na letenskou stranu. U Friise kde nic, tu nic.

Varování bez odezvy

Pozor, ve Spartě si již za Priskeho vlády měli střízlivě rozebrat, že za mistrovským opojením nestála super moderní hra, nýbrž poctivost v plnění základních herních principů, která byla vyžadována od všech.

I ofenzivní básník Lukáš Haraslín musel bránit. Což v kombinaci s tím, že slávisté si po úspěších dáchli na obláčku, stačilo na dva domácí tituly.

Liverpool však českým králům důrazně připomněl, že pokud hodlají prorazit na top mezinárodním jevišti, musejí notně přidat. Kloppova metalová kapela tehdy Priskeho big bandu nasypala jedenáct gólů ve dvou zápasech.

Teď už letenská hra není konkurenceschopná ani doma. I když Křetínský již na Spartu dohlíží zdálky a každodenní řízení nechal na manažerech na Letné, stálo by za to, aby se podíval na práci sportovního úseku. Je tam totiž mnoho pochybností.

Za prvé v tvorbě mužstva. Vejlko Birmančevič pomohl Spartě k mistrovské koruně v uplynulé sezoně 14 góly a navrch přihodil 10 asistencí. Jeho bilance v tomhle ročníku: čtyři trefy, dvě asistence. Myslíte, že se do těchto čísel nepromítlo soužití Srba s převahou kosovských Albánců v jedné kabině?

Přestupová politika Sparty by vůbec stála za důkladný audit. Kdo seděl v sobotu v derby, nejprestižnějším ligovém zápase, mezi sparťanskými náhradníky? Rrahmani, Laci, Tuci, Preciado, Kairinen, prakticky kompletní zahraniční lavička. Na hřiště naopak vyběhli mladíci Vydra, Suchomel, Ševínský, vesměs odchovanci sparťanské akademie.

Letenské paradoxy

Na jednu stranu pochvala pro Letenské, že okysličují áčko mladou krví z vlastní strahovské líhně, ale současně se za tím skrývají dva paradoxy.

Paradox číslo jedna: zmínění zelenáči byli vychováni na Strahově v době, kdy akademii vedl z ředitelské pozice Jaroslav Hřebík. Koncepce, kterou se spolupracovníky vytvořil, vynesla klubu kupu titulů v mládežnických kategoriích, ale hlavně jí zajistila produkci spousty ligových hráčů.

Díky tomu se sparťanská akademie pravidelně objevovala v top desítce nejlepších evropských továren na talenty. Ale klub se rozhodl jít jinou cestou a Hřebík byl společně s trenéry, kteří sdíleli moderní metodiku, navzdory prokazatelným úspěchům odejit.

Paradox číslo dvě: ve vyspělém fotbalovém světa platí, že nakupovaní cizinci by měli být o poznání lepší než našinci. Skutečnost ve Spartě naznačil pohled na sobotní střídačku hostí v Edenu. Rrahmani, Tuci, Cobbaut, Krasniqi, Andersen a spol. nezastiňují v týmu hráče s českou občankou. A když tomu tak není, mělo by skautské oddělení pod velením Jiřího Rosického, bratra sportovního ředitele, prozradit majiteli důvody.

Totéž platí o analytickém oddělení, které pomáhá s identifikací správných posil, ale také pitvá předváděný styl hry. Přetrvávající zjevné chyby ve sparťanské hře vedou k podezření, zda analytici nedostatky vůbec rozeznají.

Friisovo povýšení z role asistenta do pozice hlavního trenéra tomu nepřidalo. Když Liverpool vybíral náhradu za Jürgena Kloppa, šéfoval tomu absolvent Harvardské univerzity a na pomoc si vzal speciální matematické algoritmy, ve kterých byla co nejvíce zohledněna kritéria způsobu hry, který navazoval na Kloppův odkaz, a současně jej vylepšoval.

Kdo tenhle model bude umět do mužstva co nejefektivněji dostat? Statistiky ukázaly na Arneho Slota, pro liverpoolské fanoušky nýmanda z Feyenoordu Rotterdam. Ten byl následně rentgenován do všech nejmenších detailů. Jak pracuje pod tlakem, jak vede hráče na tréninku i mimo něj, jak se chová v běžném životě…. Cíl? Minimalizovat riziko omylu.

Hloubková odborná expertiza se vyplatila. Nizozemský holohlavý sympaťák dobyl v první sezoně na Anfieldu v nejtěžší ligové soutěži na světě titul. Kdežto jeho nástupce ve Feyenoordu, Brian Priske, byl po osmi měsících vyhozen.

Sparťanské elity měly možnost vidět řadu měsíců zblízka, jak přemýšlí, trénuje a motivuje Lars Friis. Poté se usnesly, že právě on bude pravým velitelem áčka. Chybný verdikt.

Daniel Křetínský by tedy měl v nejvyšších letenských patrech udělat pořádný průvan.