Kouče Bohemians rozlítilo kuriozní vyloučení Čermáka. Trpišovský soka podpořil

Trenér fotbalistů Bohemians 1905 Jaroslav Veselý neskrýval po dnešní ligové prohře 0:2 ve vršovickém derby na stadionu Slavie rozladění z červené karty pro Aleše Čermáka. Záložník "Klokanů" byl vyloučen v 29. minutě po kuriózní hře rukou a jeho tým i vinou dlouhého oslabení utrpěl první jarní porážku.

Veselý na tiskové konferenci odmítl klíčový moment komentovat, kouč Slavie Jindřich Trpišovský měl pro svého kolegu pochopení a situaci označil za nešťastnou.

Čermák se na obranné polovině skácel k zemi po souboji s domácím záložníkem Oscarem Dorleym a následně sebral míč do rukou, sudí Ladislav Szikszay ale faul neodpískal a hru přerušil až kvůli přestupku záložníka Bohemians. Středopolař "Klokanů" původně vyvázl se žlutou kartou, Oscar by ale postupoval sám na bránu a Szikszay po poradě s videorozhodčím a přezkoumání situace nakonec "povýšil" trest na vyloučení.

"Nechci se k tomu vyjadřovat," odpověděl Veselý na přímý dotaz k červené kartě. "Mohl to být zajímavý zápas, nechtěli jsme tady betonovat. Chtěli jsme si to rozdat se Slavií jako rovný s rovným, i domácím by třeba hrálo lépe. Po vyloučení se nikdo nemůže zlobit, že jsme se zatáhli. Nejsme sebevrazi, abychom to soupeři v oslabení usnadnili," doplnil kouč "Klokanů".

"Byla to nešťastná situace. Pro Čermuse to byla setina sekundy, instinktivně po tom míči sáhnete a nevíte, jestli jste poslední nebo jak to je. S trenérem Veselým jsme se po utkání bavili o rukách, že to posuzování obecně jde někdy i proti logice. Ale pravidla jsou taková," podotkl Trpišovský.

Kapitán Slavie Tomáš Holeš byl přesvědčen, že sudí vyloučil Čermáka správně. "Oscar mu čistě odebral balon, mohl jít sám na bránu a dohrát to do gólu. Aleš Čermák po tom sáhl rukou, podle mě jasná červená karta, což jsem hned říkal i rozhodčímu," podotkl Holeš. "Možná to byl nějaký reflex, asi si myslel, že pískne faul. Ale nevím, naštěstí jsem v takové situaci nikdy nebyl," dodal reprezentační obránce.

Favorit využil početní převahu po přestávce, v 49. minutě skóroval El Hadji Malick Diouf a v nastavení přidal pojistku střídající Jannis-Fivos Botos.

"Všeobecně nemám rád červené karty, protože kazí zápasy. Když už, tak musejí být jasné, ale zápas ztratí atraktivitu. Paradoxně jsme hráli lépe proti jedenácti než proti deseti," uvedl Trpišovský, jehož svěřenci udrželi v čele tabulky náskok 13 bodů na Plzeň se Spartou, se kterou se v sobotu utkají na Letně v derby.