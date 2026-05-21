21. 5. Monika
Sport

Koubek si stojí za Chorým, útočník v nominaci nechybí. Stejně jako sparťanská kometa

ČTK

Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe a přípravné utkání doma s Kosovem tři nováčka - útočníka Christophea Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s teprve sedmnáctiletým Hugem Sochůrkem.

Tomáš Chorý, gól 2:0, radost, sportovec, fotbalista, CZE - GIB
Tomáš Chorý se raduje z gólu na 2:0 v kvalifikačním utkání MS skupiny L Česká Republika - Gibraltar 6:0Foto: Paprskář Pavel
V širší nominaci na šampionát jsou i útočník Tomáš Chorý a obránce David Douděra, které pražská Slavia po vyloučení v nedávném derby vyřadila z kádru. Do národního mužstva se po zranění vrací ofenzivní univerzál Adam Hložek.

Koubek na dnešní tiskové konferenci v Praze oznámil 29 jmen. Po přípravném zápase s Kosovem 31. května zveřejní finální nominaci na šampionát, která bude čítat 26 hráčů. Ještě týž den tým odletí na závěrečný turnaj, 4. června odehraje generálku v New Jersey proti Guatemale. Do turnaje, který budou hostit USA, Kanada a Mexiko, vstoupí o týden později utkáním s Koreou v Guadalajaře.

Zatímco plzeňský Sojka a Kabongo, který z Viktorie hostuje v Mladé Boleslavi, prošli reprezentační jednadvacítkou, Sochůrek dosud hrál "nejvýše" za národní výběr do 19 let. "Jejich nominace má společný jmenovatel a to je jejich aktuální forma," řekl Koubek.

Sochůrek je objevem jarní části sezony. Mladý střední záložník při rozsáhlé marodce naskočil do sestavy Sparty a připsal si prvních sedm startů v nejvyšší soutěži. Tři dny po generálce s Guatemalou oslaví 18. narozeniny.

Chorý s Douděrou v nedávném nedohraném derby proti Spartě dostali červenou kartu a vedení Slavie je kvůli opakovanému nesportovnímu chování vyřadilo z A-týmu. Majitel klubu Pavel Tykač nicméně nevyloučil, že by se nakonec mohli do týmu vrátit. Oba jsou momentálně bez herní praxe, disciplinární komise potrestala Chorého zákazem činnosti na šest soutěžních zápasů, Douděru pak na tři utkání.

Český tým postoupil na šampionát z březnového play off a na mistrovství světa si zahraje po 20 letech. Vedle zápasu s Koreou se ve skupině utká s Jihoafrickou republikou v Atlantě a v Mexiku s domácím výběrem. Koubkův výběr se k finální přípravě před mistrovstvím sejde za týden v Praze.

Hala 22 je zpět. Legendární farmářský trh se vrací do Holešovické tržnice.
