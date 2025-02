Koubek: Začátek proti Ferencvárosi nebyl v pořádku, ale v odvetě máme velkou naději

Trenér Miroslav Koubek věří, že porážka 0:1 v Budapešti s Ferencvárosem v prvním zápase úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy dává fotbalistům Plzně šanci do domácí odvety.

Třiasedmdesátiletý kouč na tiskové konferenci uvedl, že Viktoria zaspala úvod zápasu, v němž se nechala zaskočit ostrovním stylem domácích, vedených irským trenérem Robbiem Keanem.

Plzeňští budou muset dotahovat. Odveta ve Štruncových sadech je na programu za týden.

"S porážkou nemůžeme být nikdy spokojeni. Ale výsledek dává naději do odvety, dá se s ním žít. Nebude to lehké, ale určitě je naším cílem to překlopit na naši stranu. Domníváme se, že šance je," řekl trenér Viktorie.

Odveta v domácím prostředí by měla být pro jeho tým výhodou.

"Vzhledem k tomu, že už nerozhodují góly na hřišti soupeře, nemá Ferencváros až takový náskok. Je to porážka, ale pro odvetu přijatelný výsledek. Tak to cítím já i kluci v kabině, věříme si," ujistil Koubek.

Litoval první poloviny úvodního dějství, v níž se Plzeň nechala zatlačit a inkasovala.

"Nezachytili jsme úvod zápasu. Ferencváros se nás pokusil překvapit jinou typologií hráčů a jiným způsobem hry, než je zvyklý. Vsadili na dva silné hrotové útočníky ve vzduchu a zjednodušili hru dlouhými míči. Možná na nás Robbie Keane zvolil trochu ostrovní taktiku," poukázal pražský rodák, že soupeře od ledna vede slavný irský internacionál.

Maďarský mistr tím Viktorii zaskočil.

"Začali jsme špatně, 20 nebo 25 minut to nebylo v pořádku. Byli jsme všude o krok pozadu, prohrávali jsme souboje. Soupeř si vytvořil šance, dostali jsme branku. Pak jsme se jako mávnutím proutku od nějaké 25. minuty rozjeli. Možná jsme se potřebovali rozběhat, dostali jsme se do hry. Pak to bylo o tom, jestli zlepšenou hrou dokážeme vyrovnat. To se nám nepodařilo, i když nedotažených možností bylo dost," popsal Koubek.

O přestávce kladl hráčům na srdce, aby vzhledem k domácí odvetě udrželi nervy na uzdě.

"Bylo důležité nezbláznit se, nedostat druhý gól. Tušili jsme, že domácí už budou hrát na brejky, což se také stalo. Kluci ale nechtějí prohrát, takže ve druhé půli to někdy bylo až dost otevřené. Nebezpečné byly některé brejky a postavení naší zbytkové obrany. Naštěstí druhý gól nepadl, to už by byla komplikace," připustil kouč.

Maďarskému týmu bude v Plzni kvůli žlutým kartám chybět kapitán a kanonýr Barnabás Varga.

"Je to se šesti góly jeden z nejlepších střelců Evropské ligy. Každému chybí jeho nejlepší útočník a střelec. Vpředu mají hodně dobrých hráčů, ale on je osobnost, chybět jim může. Pro ně nepříznivé, uvidí se, jestli pro nás příznivé," usmál se Koubek.

Před odvetou musí jeho tým zvládnout nedělní ligový duel v Teplicích, kterým se proti Plzni poslední dobou poměrně daří.

"Ligový zápas bude těžký a důležitý," avizoval Koubek, jehož tým na druhém místě ligové tabulky ztrácí 10 bodů na vedoucí Slavii.