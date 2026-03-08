Kopřiva nedotáhl překvapení, Lehečka zklamal. Dál jde Siniaková

Tenistka Kateřina Siniaková ve druhém kole v Indian Wells porazila v maratonském duelu 5:7, 6:4 a 7:6 Leylah Fernandezovou z Kanady. Její další soupeřkou bude obhájkyně titulu Mirra Andrejevová z Ruska. S mužským turnajem se naopak rozloučili Jiří Lehečka a Vít Kopřiva.
Lehečka prohrál 4:6 a 1:6 se Sebastiánem Báezem z Argentiny, Kopřiva podlehl 3:6, 6:7 a 2:6 světové desítce Alexanderu Bublikovi z Kazachstánu.
Siniaková vyrovnaný první set ztratila po soupeřčině brejku za stavu 5:6. Ve druhé sadě devětadvacetiletá Češka neudržela vedení 4:2, ale v závěru získala dva body za sebou a vynutila si třetí set.
V něm Siniaková prohrávala 1:3, ale dokázala vyrovnat a v tie-breaku už nedala Fernandezové šanci a vyhrála 7:1. Finalistku US Open z roku 2021 porazila po tři a půl hodiny dlouhé bitvě.
Lehečka měl jako 22. nasazený v prvním kole volný los, ale roli favorita proti Báezovi nepotvrdil. S 53. hráčem světa prohrál za hodinu a 11 minut a stejně jako loni nezvládl v Indian Wells už první zápas.
Kopřiva proti Bublikovi začal dobře a po vyhraném prvním setu držel krok s favoritem i ve druhé sadě, nakonec ji ale ztratil 3:7 v tie-breaku. Úspěch Bublika nastartoval k obratu, v úvodu třetího setu odskočil do vedení 4:0 a dovedl zápas k vítězství.
Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 18,831.450 dolarů):
Muži:
Dvouhra - 2. kolo: Báez (Arg.) - Lehečka (22-ČR) 6:4, 6:1, Bublik (10-Kaz.) - Kopřiva (ČR) 3:6, 7:6 (7:3), 6:2, Alcaraz (1-Šp.) - Dimitrov (Bulh.) 6:2, 6:3, Djokovič (3-Srb.) - Majchrzak (Pol.) 4:6, 6:1, 6:2, De Minaur (6-Austr.) - Korda (USA) 4:6, 6:4, 6:4, Fritz (7-USA) - Fearnley (Brit.) 6:3, 6:7 (8:10), 6:1, Medveděv (11-Rus.) - Tabilo (Chile) 6:4, 6:2, Fonseca (Braz.) - Chačanov (16-Rus.) 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, Diallo (Kan.) - Rubljov (17-Rus.) 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 6:3, Hijikata (Austr.) - Darderi (20-It.) 4:6, 6:2, 6:4, Vacherot (24-Mon.) - Borges (Portug.) 7:5, 7:5, Rinderknech (26-Fr.) - J. M. Cerúndolo (Arg.) bez boje, Norrie (27-Brit.) - McDonald (USA) 6:2, 6:3, Michelsen (USA) - Humbert (32-Fr.) 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6).
Ženy:
Dvouhra - 2. kolo: Siniaková (ČR) - Fernandezová (27-Kan.) 5:7, 6:4, 7:6 (7:1), Šwiateková (2-Pol.) - Dayová (USA) 6:0, 7:6 (7:2), Pegulaová (5-USA) - Vekičová (Chorv.) 4:6, 6:2, 6:3, M. Andrejevová (8-Rus.) - Sierraová (Arg.) 6:0, 6:0, Svitolinová (9-Ukr.) - Siegemundová (Něm.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, Keysová (15-USA) - Parryová (Fr.) 6:4, 6:3, Kruegerová (USA) - Samsonovová (19-Rus.) 3:6, 7:5, 6:2, Kartalová (Brit.) - Navarrová (20-USA) 6:1, 3:6, 7:6 (7:2), Mertensová (22-Belg.) - Bucsaová (Šp.) 6:2, 6:1, Ružičová (Chorv.) - Čeng Čchin-wen (24-Čína) 6:4, 7:5, Ostapenková (26-Lot.) - Volynetsová (USA) 6:4, 7:6 (7:5), Kosťuková (28-Ukr.) - Townsendová (USA) 6:3, 6:2.
ŽIVĚ Írán čelí úderům a útočí na okolní země. V Teheránu se shodli na nástupci Chameneího
Saúdská Arábie, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Katar a Bahrajn v noci na dnešek informovaly o útocích, kterým čelily v uplynulých hodinách ze strany Íránu. Stalo se tak jen pár hodin poté, co íránské vedení slíbilo, že nebude pálit na okolní země, pokud z jejich území nepřijde útok.
Všichni jsme zvířata. Opulentní show se 40 umělci Human Zoo uhrane a křičí
Čerstvě zrekonstruovaná Nová spirála hostí ambiciózně rozmáchlý projekt Human Zoo – Gospelová Anarchie, který je na míru ušitý specifickému prostoru. Energická show pátrající po hodnotě jednotlivce i kolektivu a vyhýbající se škatulkám uhrane, ale svými emocionálními údery občas míří mimo. V představení vystupuje 40 umělců, mezi nimi např. Matěj Ruppert, Hana Holišová, Ondřej Ruml či Jan Cina.
Kdo to vynesl ven, má padáka! Šéfa naštval únik, týkal se i velké české naděje
Osmnáctiletý obránce Radim Mrtka, jeden z největších českých talentů současnosti, si před uzávěrkou přestupů mohl přečíst, že míří z Buffala do St. Louis. Nakonec ale zůstal. A nedokončený hokejový trejd měl dohru.
Úvodní závod F1 v Austrálii ovládly mercedesy, vyhrál Russell před Antonellim
Úvodní Velkou cenu Austrálie mistrovství světa formule 1 ovládli jezdci týmu Mercedes. Zvítězil Brit George Russell o necelé tři sekundy před týmovým kolegou Italem Andreou Antonellim. Třetí skončil Monačan Charles Leclerc z Ferrari.
Vejmelka jako první v NHL u další mety. Dobeš zazářil 36 zákroky
Český hokejový brankář Karel Vejmelka 27 zákroky pomohl Utahu k vítězství 5:4 v prodloužení nad Columbusem a jako první gólman v aktuálním ročníku NHL vychytal 30. výhru. Z vítězství se radoval také Jakub Dobeš, jenž se při výhře 4:3 nad Los Angeles blýskl 36 zásahy.