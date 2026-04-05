Dlouhý přezkum sebral Dynamu gól, Pešán nechápal. Nedvěd hned zareagoval

Hokejové Pardubice druhý zápas extraligového semifinále proti Spartě prohrály na domácí půdě 1:2 a ztratily vedení v sérii. Mohly tak naříkat na kontroverzně neuznanou branku Miloše Kelemena.

Miloš Kelemen ve druhém semifinále proti Spartě v play off extraligyFoto: CTK
Pardubická aréna se ve 36. minutě sobotního zápasu rozjásala. Domácí útočník Kelemen totiž tečí konečně překonal brankáře Jakuba Kováře a snížil na 1:2.

Alespoň se tak zdálo.

Rozhodčí následně začali trefu zkoumat u videa kvůli možné hře vysokou holí. Trvalo jim to celých osm minut. Pak dospěli k tomu, že Kelemenova hokejka byla v době zásahu nad úrovní horní tyčky, a branku neuznali.

„Viděl jsem všechny záběry a žádný prokazatelný jsem nikde nenašel,“ stěžoval si pak na tiskové konferenci trenér pardubického týmu Filip Pešán.

„My ty záběry máme, tak vám je pošleme, reagoval s úsměvem sparťanský lodivod Jaroslav Nedvěd.

Samotný střelec branky, 26letý Slovák Kelemen, viděl situaci následovně: „Gól byl uznaný. Hokejku jsem měl výš, ale trefil jsem to dolů. Na střídačce nám bylo řečeno, že není žádný záběr, kterým by mohli prokázat, že to byla vysoká hokejka.“

„Pravidla říkají, že když nemají jasný záběr, mělo by platit to, co se ukáže na ledě. Ale bohužel,“ dodal útočník.

Neuznání trefy ho mrzelo i proto, že chtěl odčinit předchozí pochybení v zápase. Ve 33. minutě zbytečně podrazil Ronalda Knota a poslal svůj mančaft do oslabení. Sparta v početní výhodě rychle zvýšila na 2:0 a poprvé v sérii se dostala do dvoubrankového vedení.

„Bylo to takové nešťastné, stoupl mi na hokejku. Je to faul, stalo se. Velká škoda,“ mrzelo Kelemena.

Ve třetí třetině si připsal druhou asistenci u gólu Lukáše Sedláka na 1:2, ale to bylo málo. Další branku už Pardubice nepřidaly, nepomohlo jim ani odvolání brankáře v závěru.

Série tak za stavu 1:1 na zápasy míří ke dvěma kláním do Prahy. První z nich je na programu v úterý v 19:15.

