Konec ve skupině je neúspěch, ale Hašek v ohrožení není, prohlásil šéf FAČR Fousek

Šéf Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek označil vyřazení reprezentace na mistrovství Evropy v Německu už po skupině za neúspěch. Vystoupením národního mužstva se bude zabývat výkonný výbor FAČR, jeho předseda ale nepředpokládá, že by byla v ohrožení pozice trenéra Ivana Haška. Řekl to novinářům po podvečerním návratu mužstva z šampionátu do Prahy.

Český tým na Euru v Německu nesplnil cíl v podobě postupu ze skupiny, který si dal před začátkem turnaje. Haškovi svěřenci si připsali porážky 1:2 s Portugalskem a Tureckem, mezitím remizovali 1:1 s Gruzií. Skupinu zakončili s jediným bodem na posledním čtvrtém místě. Středeční rozhodující utkání o postup s Turky poznamenalo vyloučení záložníka Antonína Baráka už ve 20. minutě. "Samozřejmě ta červená karta zápas do značné míry ovlivnila. Ale udělali jsme jen jeden bod, přestože naše ambice byla postoupit ze skupiny. To nelze považovat za úspěch. Těch okolností je tam více a my si to v klidu rozebereme," prohlásil Fousek. Hašek převzal tým na začátku roku po Jaroslavu Šilhavém, který se navzdory postupu na Euro rozhodl skončit. Šedesátiletý kouč má s vedením FAČR smlouvu do konce kvalifikace o mistrovství světa, tedy do listopadu příštího roku, s opcí na baráž, případně závěrečný turnaj. Neúspěch na evropském šampionátu podle všeho nebude znamenat, že by Haškova pozice byla v ohrožení. "To nepředpokládám, protože za dva měsíce se hraje Liga národů," připomněl Fousek. Hašek s týmem vyhrál všechny čtyři letošní přípravné zápasy před Eurem, na šampionátu se ale mužstvu nedařilo. Český tým teprve podruhé od rozdělení federace zakončil skupinu bez vítězství a na turnaji byl třetí nejhorší po Skotsku a Polsku. V základní části vypadl podruhé z posledních tří mistrovství Evropy. Hašek už vedl českou reprezentaci coby dočasný trenér v pěti zápasech v roce 2009. Tehdy s národním mužstvem neprohrál a měl bilanci tří vítězství a dvou remíz.